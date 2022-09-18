Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLAR 21 EKİM'DE

Öte yandan ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri)

24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

Hazırlıklar DDK gözetiminde yapıldı

İptal edilen 2022 KPSS'nin tekrarı için yapılan hazırlık Devlet Denetleme Kurulu (DDK) gözetiminde gerçekleştirildi. KPSS'de soruların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelendi. ÖSYM soru havuzu sıfırlanırken tekrarı yapılacak sınav için adaylardan yeni bir ücret talep edilmedi. Sınavın 75 milyon TL'yi bulan maliyetini ÖSYM karşılayacak. Temmuzdaki iptalin ardından ÖSYM'nin kullandığı soru havuzu iptal edilip yeni sorular havuza dahil edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, bugün düzenlenecek KPSS'nin hazırlık süreci DDK gözetiminde yürütülürken sınav sisteminin sağlıklı işlemesi için öneriler geliştiriliyor. Sızmalara karşı güvenlik ve bilişim altyapısının artırıldığı yeni sistemin kurulması için YÖK, ÖSYM, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kurumların ortak çalışması gündemde.

Merve Safa Akıntürk