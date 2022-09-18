O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını

İstanbul ve Ankara'da sosyal konutların yükseleceği alanlar belli oldu. İstanbul'da kentsel dönüşümün merkezi Esenler'deki konutlar Kuzey Rezerv Alanı'nda yapılacak. Başakşehir'de Kayaşehir Fenertepe mevkii; Tuzla'da Aydınlı, Orhanlı, Mescit mahalleleri konut alanları olacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için başvurular devam ederken Çevre Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, teknik çalışmalara hız verdi. Projede aslan payını alan İstanbul ve Ankara'da bazı ilçelerde inşaatların yükseleceği alanlar netleşti. Bazı ilçelerde ise projeye elverişli lokasyonlar ön plana çıktı. İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de 28 bin 340; Tuzla'da 20 bin 920, Çatalca'da 540, Silivri'de 200 adet olmak üzere toplam 50 bin konut inşa edilecek.

BÖLGEYE İLGİ ARTTI

İstanbul'da kentsel dönüşümün merkezi olan Esenler'de sosyal konutlar Kuzey Rezerv Alanı'nda yükselecek. 15 Temmuz Millet Bahçesi, Tekstilkent ve Giyimkent gibi yaşam ve ticaret merkezlerine yakın olan bölge, toplu ulaşım araçlarının da kesişme noktasında. Hastane, okul ve yeşil alanın çevresinde yükselecek olan konutlar

15 Temmuz Mahallesi'ni daha cazip hale getirecek. Civarda faaliyet gösteren emlakçılar ve esnaf, sosyal konut projesinin açıklanması ile yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin arttığını belirtiyor.

ULAŞIM KOLAY

İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı diğer bir bölge de Başakşehir. İstanbul'un en büyük toplu konut alanlarından birisi olan ilçede, sosyal konutların ön plana çıktığı bölge Kayaşehir Fenertepe mevkii. Bu bölgede 50 dönümlük araziye 450 daire inşa edilecek. İnşaatların temeli iki yıl içinde atılacak ve 2025'te de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ ve Emlak Konut tarafından daha önce yapılan yüzlerde konuta ev sahipliği yapan mevki, Yeni İstanbul Havalimanı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakınlığı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca 2 ayrı millet bahçesine olan yakınlığı da bölgeyi cazip hale getiriyor.

HAVALİMANINA YAKIN

TOKİ'nin halihazırda 5 bin 500 konut inşaatına devam ettiği Tuzla, bu projede 20 bin 920 sosyal konut ile yerine alacak. Aydınlı, Orhanlı, Mescit mahalleleri konutların yapılacağı alanlar olacak. Yine Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde askeri alan kenarındaki bulunan 250 bin metrekarelik bir alan da sosyal konut üretilecek mevkilerden birisi olacak. Tuzla Belediyesi'nin de bölgede konut ve kentsel dönüşüm projeleri bulunuyor. Yeni ulaşım ve altyapı projelerin de odağında olan bölge vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanına da yakın olan bölgenin, yapılacak konutlarla yıldızı parlayacak.

e-Devlet başvuruları herkese açılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular,

19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de sona erecek.

Ankaralı arazilere koştu

Ankara'da Etimesgut Ballıkuyumcu, Gölbaşı Yurtbeyi, Mamak Gökçeyurt'taki muhtemel konut alanlarını inceledik. Bazı vatandaşların şimdiden arazileri yerinde araştırarak muhtarlardan bilgi aldığını öğrendik. Ballıkuyumcu Mahallesi Muhtarı Nazif Ünal, "Arayanlar gelip soranlar oluyor. Vatandaşlar proje açıklanır açıklanmaz buraları araştırmaya başladı. Konutların nerelere dikileceği belirlendikten sonra hem telefonlarımız sık sık çalmaya başladı hem de şehir merkezinden insanlar buraları incelemek için gelmeye başladı." dedi.

MAHALLELİ MEMNUN

Projeye dahil edilen mahallede ikamet eden vatandaşlar da projeden memnun. Ballıkuyumcu Mahallesi'nde market işleten Yaşar Sivri de "Uzun zamandır bu kadar çok ziyaret eden olmuyordu. Gün içinde birileri devamlı binaların yapılacağı yeri soruyor" dedi. Arsa yatırım danışmanı Gökhan Yararbaş da şunları söyledi: "Şehrin biraz daha dışında kalan bu mahalleler şehre dahil edilecek. İnsanlar şimdiden yatırım planı yapmaya başladı. TOKİ'nin buralara can getireceğini düşünüyoruz."

BURALAR KALKINACAK

Projenin başkent adreslerinden biri de Mogan Gölü yakınındaki Yurtbeyi ile Mamak Gökçeyurt Mahalleleri. Gökçeyurt sakinlerinin Hasangazi Dağı adı verdikleri alana yapılacak konutların şehir merkezine uzaklığı 15 kilometre. Yapılacak konutların yanı sıra bir üniversite projesinin de Gökçeyurt Mahallesi'ne yapılacağını söyleyen Muhtar Kadir Kuzu, "Öğrenciler ve evini alıp mahallemize taşınanlar sayesinde mahallemiz canlanacak ve kalkınacak. Mahalle gençleri istihdam alanlarından faydalanabilecek. Ayrıca mahallemizin değeri de artacak. Projenin açıklanmasının ardından telefonlarımız susmaz oldu. Yatırımcılar konutların çevresinde dükkan, arazi ya da benzeri taşınmaz olup olmadığının bilgisini almak için arıyor. Hem milletimiz ev sahibi olacak kendi evinde rahatça yaşayacak hem de mahallenin kalkınması sağlanacak" diye konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu Merve Safa Akıntürk Ali Kürşat Büyükada