Silah kaçakçıları açık açık internetten satış yapıyor

Son dönemde silahlı çatışma haberleri gündemi meşgul eder oldu. Emniyet ekiplerinin operasyonları aralıksız sürerken, sosyal medya ve internet üzerinden kaçak silah satışı da bütün engellemelere rağmen devam ediyor. Facebook, Letgo, Instagram gibi sosyal medya ağlarında veya Dark Web gibi denetime kapalı olan internet sitelerinde ruhsatsız silah satışı yapılıyor. Sosyal medyadaki ilanlardan birini aradık ve silah satışının nasıl yapıldığını sorduk. Telefon ile ulaştığımız Muhsin isimli şahıs ile müşteri gibi konuşarak silahı nasıl alabileceğimizi konuştuk.

AÇIK ADRESİNİ BİLE VERİYOR

İstanbul Dolapdere'de ikamet ettiğini söyleyen kişi elinde çeşitli ebatlarda ve modellerde silah olduğunu, bu silahları yurt dışından kaçak olarak veya fabrikalardan el altından aldıklarını söyledi. Fiyatların ruhsatlı silahlara göre çok daha ucuz olduğunu belirten Muhsin, buluşma yeri ve adres vererek, ürünü yerinde görebileceğimizi ifade etti. Elinde sıfır Sig Sauer P320, Glock 19 gen, MKE Kılınç, Tisaş ve Sig Sauer'in özel modeli olan X6 Violine (altın kaplama) tabancalar olduğunu ifade etti. Fiyatların 5 bin liradan başladığını söyleyen kişi 350 bin liraya kadar çıktığını da ifade etti.

UZUN NAMLULU SATIŞI DA VAR

Ulaştığımız bir başka illegal silah satıcısı ise yerinin Adana'da olduğunu, kargo teslimi ile silahı istenilen adrese gönderebileceğini ifade etti. Silahı kargo ile nasıl göndereceğini sorduğumuz kişi "Elektronik eşya gibi gösteriyoruz. Mesela su ısıtıcısı içine koyuyoruz. Bugüne kadar yakalanmadık" açıklanmasında bulundu. Yalnızca tabanca değil, uzun namlulu silah satışı da yaptığını söyleyen Serkan isimli kişi, büyük silahlar için Adana'ya gelmemiz gerektiğini ifade etti. Silahların daha önce suça karışmamış olduğunu ifade eden Serkan isimli şahıs "Hepsi temiz, isterseniz sıfır makineler de var" açıklaması yaptı.

BİREYSEL SİLAHLANMADA AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarının İtalya'da yüzde 11,5, Çekya'da yüzde 8,3, Almanya'da yüzde 6,6, İspanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 4,8 ve Türkiye'de yüzde 3 olduğu belirtildi. Son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğu ifade edildi. Jandarma Genel Komutanlığının verilerine göre ise 2018'de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018'de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021'de 9 bin 870'e çıktı.

KAAN ZENGİNLİ