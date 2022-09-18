EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışma grubu kuruldu.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek.

Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.



FAZLA PRİM ETKİSİ

Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkileyecek.

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar ortaya çıkacak.

Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak.

3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.



AVRUPA MODELİ GELİR Mİ?

Yaşa takılanların merak ettiği konulardan biri de bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modelinin bizde de uygulanıp uygulanmayacağı...

Avrupa'daki bu modelde, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranlarda kesinti yapılıyor.

Bu kesintinin yasada belirtilen emeklilik yaşı dolduğunda kalkması da söz konusu oluyor.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil" şeklindeki açıklama, söz konusu formüllerin ülkemizde uygulanmayacağını gösterdi.