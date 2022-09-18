Çalıştığı döviz bürosunu dolandıran çalışan tutuklandı

Bayrampaşa'daki bir döviz bürosu çalışanı, iş yerini ve emanet para aldığı 50 kişiyi yaklaşık 5 milyon dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa'da bir iş merkezinde bulunan bir döviz bürosunda yaklaşık 30 yıldır sigortalı olarak çalışan Ahmet N. hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda şikayette bulunuldu.

Bu kişinin döviz bürosunda sermaye olarak bulunan 1 milyon doları boşalttığı ve yaklaşık 50 kişiden aldığı emanet parayla bu meblağın 5 milyon dolara ulaştığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunda iş yeri faaliyetlerinin kendisi tarafından yürütüldüğünü anlatan Ahmet N, 5 milyon dolar civarında paranın kurda yaşanan dalgalanmalardan dolayı eridiğini öne sürdü. Şüpheli, buradaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Ahmet N, hakimlikteki ifadesinde döviz bürosunun sahibi Zafer B'nin zararına sebep olduğunu söyledi. Ayrıca bazı müştekilerden borç olarak aldığı paraları da ödeyemediğini belirten şüpheli, kur farkı sebebiyle böyle bir borcunun oluştuğunu savundu.

İfadesinde çalıştığı döviz bürosundan aldığı 1 milyon dolar, büroya para getiren yaklaşık 50 kişinin de 4 milyon dolar parasının kendi yaptığı hatalar nedeniyle eridiğini kabul ettiği beyanlarını dikkate alan hakimlik, şüphelinin "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.