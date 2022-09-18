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'47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 12:20
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'47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi'

Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen ekonomik ve sosyal desteklere ilişkin yazılı açılama yaptı.

Şehitlerin eş ve çocuklarından birisi ile anne-baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 yakınına, gazilerin kendilerine veya lehine feragat ettiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlandığını hatırlatan Yanık, bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini kaydetti.

Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerinin, şehir içi toplu taşıma hizmetleri, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz yararlandıklarını anlatan Yanık, bu kapsamda 21 bin 115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlandığını da aktaran Derya Yanık, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarının emlak vergisinden muaf tutulduğunu anımsattı.

Bakan Yanık, şehit ve gazilere bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi sağlandığını, terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilere 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kira yardımı ödendiğini aktardı.

Şehit ve gazi çocuklarının, yükseköğrenim bursundan ve yurtlardan öncelikli ve ücretsiz yararlandıklarını da ifade eden Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Asayiş ve güvenlik kapsamında şehit veya gazi olanların çocukları, sınavsız paralı yatılı öğrenciliğe alınmaktadır. Şehit ve gazi çocukları, özel öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim almaktadır. Şehit ve gazi çocuklarına üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca çocukların ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde eğitim ve öğretim yardımı ödenmektedir. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize ikametgahlarında kullandıkları elektrik ücretlerinde en az yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV'den muaf tutulmaktadır.

Terörle mücadelede malul hale gelen gazilerimiz ile bakıma muhtaç vazife malullerinin ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçleri Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatlar üzerinden karşılanmaktadır. Şehitlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti sağlanmaktadır. Gazilerimiz sağlık kuruluşlarına başvurularında öncelikli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır."

Şehitlerin aylık alan hak sahipleri ile gazilere de yılda bir defa olmak üzere ek ödeme verildiğini belirten Yanık, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde, malul gaziler ile eşlerinin ise 19 Eylül Gaziler Günü'nde idari izinli sayıldığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocuklarının müze ve ören yerlerinden, Devlet Tiyatroları'ndan ücretsiz faydalandığını da anımsattı.

- Etkinlikler

Açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda, "19 Eylül Gaziler Günü" ve Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin 101. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması gerçekleştirilecek. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin de 101. yıl dönümü olması dolayısıyla Polatlı'da "Hattı Müdafaa Değil, Sathı Müdafaa-Her Zaman" başlığıyla düzenlenecek 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması'nda Polatlı Merkez Şehitliği, Duatepe Anıtı ziyaret edilecek ve Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi gezilecek.

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