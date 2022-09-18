Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu
KIRŞEHİR'de boşanmak üzere olduğu eşini tabanca ile öldüren şahıs, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca silahı başına dayayıp ateşledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 13:59
Edinilen bilgiye göre, M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'nde bulunan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti.
Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu.
Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!