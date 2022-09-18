Diyarbakır'da 'evlat nöbeti'ndeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığınca, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin ailesinin 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütüne 2015'te katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen teröristin ailesinin 21 Kasım 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetinde yer aldığı kaydedildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 87'ye yükseldiği aktarıldı.

- Evlat nöbetinde 38'inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadesini kullandı.