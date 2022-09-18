Bir saatlik asansör kabusuna itfaiye ekipleri son verdi

Kocaeli'de 8 kişilik asansöre 9 kişi binilince asansör arızalandı. Kapısı açılamayan asansör için devreye giren itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonrası aileyi kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan 9 kişilik aileyi bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Gebze'de 8 kişilik olduğu belirtilen asansöre 9 kişilik aile binince asansör arızalandı. Birinci ve ikinci kat arasında kalan asansöre, asansör firması tarafından müdahale edildi ancak kilitlenen asansör açılmadı.

Bu kez apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



