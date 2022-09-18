KPSS sınavına geç kalan adaylar motosikletli trafik polislerince okullara yetiştirildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa'da yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 14:28
Kentte sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce Harran Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.
Sınava geç kalan bazı adaylar ise motosikletli trafik polislerince KPSS'ye girecekleri okullara yetiştirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!