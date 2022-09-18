Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik saldırıda bir asker şehit oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Eylül 2022 14:31
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!