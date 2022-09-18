Kars'ta kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira ceza kesildi
Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 18:59
Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyü kırsalında 2 kişinin şahin avladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şahin avladıkları tespit edilen O.A. ile S.A. suçüstü yakalandı.
Şahıslara 5 bin 600 lira tazminat, 11 bin 160 lira da idari olmak üzere toplamda 16 bin 760 lira para cezası kesildi.
Ekipler, şahısların av malzemelerine de el koydu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!