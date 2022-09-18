Filistinli çiftçi, Gazze'deki tarlasında Bizans dönemine ait mozaik keşfetti

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında çiftçilik yapan Süleyman en-Nebahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazideki ağaçların ölüm nedenini araştırırken, zeminin derinliklerinde mozaiklerin varlığını keşfettiğini anlattı.

Tarihi mozaikleri bulunca şaşırdığını aktaran Nebahin, "Kaz, ördek, tilki, tavşan gibi farklı hayvan çizimlerini içeren mozaikleri ortaya çıkarmak için alanda geniş bir kazı çalışması yaptık." dedi.

Nebahin, bu mozaiklerin "Filistin'e ait bir miras olduğunu" düşünerek, olayı Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına bildirdiğini söyledi.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada da Bizans döneminden kalma mozaiklerin "dönemin toplumsal hayatını yansıttığı" belirtildi.

Bölgede yapılan kazılarda hayvan figürlü mozaiklerin yanı sıra çömlek, çanak ve şişelerin, geometrik şekillerden oluşan mozaikler ve mimari kalıntıların da keşfedildiği kaydedildi.

Filistinli çiftçiye tarihi eserlere ulaşması ve "vatanseverlik duygusuyla hareket ederek yetkilileri bilgilendirmesi" sebebiyle teşekkür edilen açıklamada, "Gazze topraklarında çeşitli dönemlere ait tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasının" hedeflendiği ve bu konuda Fransız Arkeoloji Okulu'ndan uzmanlarla çalışıldı aktarıldı.