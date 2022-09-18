Milli eskrimciler, Polonya'daki turnuvanın ikinci gününde biri altın 2 madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda ikinci günde milli eskrimciler bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 19:50
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konin şehrinde devam eden turnuvada Toprak Altınçekiç, Fatih Erdöl, Arda Tanerler ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Takımı, finalde karşılaştığı Polonya takımını 45-39 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Yıldız kızlar kılıç kategorisinde yarı finale adını yazdıran Nehir Yıldırım ise Özbek rakibi Luisa Fernanda Herrera Lara'ya 15-11 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.
Takım müsabakalarında mücadele eden Nedim Semih Mescioğlu, Özgür Sakınç, Bora Takeş ve Arda Takka'dan oluşan Türkiye 2 takımı ise turnuvadan 4. takım olarak ayrıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!