Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Uşak'ta istinat duvarına çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 20:39
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Nazım Candar (59) yönetimindeki 45 ACG 185 plakalı domates yüklü kamyon, Ürünköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Candar'ın cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!