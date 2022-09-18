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Bakan Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamuk alımında bazı çevrelerin isteksiz veya manipülatif davrandıklarının bilgisini aldıklarını belirterek "Buradan, bu davranış içerisinde olan ilgililere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin alın ve akıl teri döken üreticilerinin emeklerini hiç kimseye boşa çıkarttırmayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 21:26
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Bakan Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı

Kirişci, merkez Antakya ilçesinde hizmete giren Hatay Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılış töreninde, müdürlüğün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünün 183 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve önemli tecrübelerinin bulunduğunu vurgulayan Kirişci, son dönemde gerek uçak gerek helikopter gerekse insansız hava araçları noktasında ellerindeki envanteri daha da geliştirdiklerini söyledi.

Yangınlara karşı gece atış yapabilen helikopterleri kullanmaya başladıklarını anımsatan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıklıkla gündeme gelen ve polemik konusu olan Türk Hava Kurumunun uçaklarını da satın alarak bünyemize kattık. Onların gerekli denetimleri, bakımları ilgili birimlerin yapması şartıyla bu envantere kazandırdığımız artık uçak, helikopter, İHA filomuz bunlar havadakiler. Bir de karada olanlar var. Ormanla ilgili çalışanımız 21 bindi, 4-5 bin kardeşimizi daha ekledik, sayı 26 bine çıktı. Biz bunlara 'Orman Savaşçıları' adını veriyoruz. Tabii ki iş makineleriniz var, arazöz başta olmak üzere dozerlerimiz, greyderlerimiz diğer müdahale araçlarımız... Bunlar da çok şükür en üst düzeye çıktı."

Kirişci, yılbaşından bugüne 1630 yangının meydana geldiğini belirterek "Bunlar 11 dakika gibi çok kısa sürede müdahale edilerek gerek havadan gerekse karadan yapılan müdahalelerle bu işin kısa sürede üstesinden gelindi. Tıpkı bizim öğleyin burada, Hatay merkezde gördüğümüz yangın gibi bu yangınlar da söndürülmüş oldu." dedi.

Ülkenin yüzde 55'inin yangına meyilli orman varlıklarıyla örtülü olduğunu ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Yangın olacak ama insan unsuru burada çok çok önemli. Bakanlık olarak bizim tedbirlerimiz tamam ama toplum olarak 85 milyonun bu konuda teyakkuz halinde olması ve Orman Teşkilatımıza yardımcı olması bizim en büyük hassasiyetimiz, en büyük talebimiz, en büyük buradaki beklentimizdir. Ben vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını hassaten istirham ediyorum. İnşallah bu Bölge Müdürlüğüne özellikle orman yangınları konusunda fazla bir iş düşmez."

- "Üreticilerin emeklerini boşa çıkarttırmayız"

Kentte bugün düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda talepleri dinlediklerini anımsatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Arz açığı olan, Türkiye'nin yüksek tekstil potansiyeli ve ihracatından dolayı ithal etmek durumunda kaldığı pamuk gibi bir ürünle ilgili alım konusunda bazı çevrelerin isteksiz veya manipülatif birtakım davranışlar içerisine girdiği bilgisini aldım. Buradan, bu davranış içerisinde olan ilgililere seslenmek istiyorum. Bu ülkenin alın ve akıl teri döken üreticilerinin emeklerini hiç kimseye boşa çıkarttırmayız. Buna asla müsaade etmeyiz. Bunun gerekleri neyse, diğer ürünlerde yaptığımız gibi burada da yaparız. Yapanın da yaptığı yanına asla kar kalmaz."

Vali Rahmi Doğan da Orman Bölge Müdürlüğünün hayırlı olması temennisinde bulunarak "Hatay'da, Türkiye'nin de gündemine gelen yangınlar olunca bizler de haklı olarak imkanların artırılması talebinde bulunduk. Cumhurbaşkanı'mızın, Bakanlığımızın talimatıyla da Bölge Müdürlüğü kuruldu. Bakanlığımızın Arsuz ve Antakya'da konuşlu yangın söndürme helikopterleriyle ufak bir yangın çıktığında çok hızlı şekilde müdahale ediliyor. Benim burada görev yaptığım 4 yılda orman yangınlarında gördüğüm, yangına ilk çıktığında hızlı ve etkili müdahale edebiliyorsanız, ilk etapta söndürebiliyorsunuz. Biz inşallah bu imkanlarla bu sene başarılı olacağımızı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Hatay'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde orman varlığı olduğuna dikkati çekerek Bölge Müdürlüğünün kente hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kirişci ve diğer katılımcılar konuşmaların ardından kurdele kesti, binada inceleme yaptı.

- Hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret

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Bakan Kirişci, açılış programının ardından Defne ilçesinde 11 Eylül'de, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nde av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti.

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