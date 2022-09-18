Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 23:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit, mala zarar verme" olayının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda N.Y'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişilerce ateş edilerek 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.
Camları kırılan iş yerinin bulunduğu adresteki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.Ö. ve T.A'nın ikametlerine yönelik operasyon düzenledi.
Kamera kayıtlarında tespit edilen şüphelilerden birinin giydiği kıyafetler, M.Ö'nün ikametinde bulundu. Ayrıca 7 kök Hint keneviri de ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli M.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!