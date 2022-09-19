'Erdoğan ABD Müttefiklik ruhuyla hareket etmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde destekliyoruz.

Bizim uyum ve entegrasyon anlayışımız, vatandaşlarımızın kendi kültürlerine, kendi değerlerine sahip çıkarak içinde yaşadıkları toplumların hayatına aktif olarak katılmaları, bütünleşmeleridir.

Türkiye ortak paydasında buluşan tüm vatandaşlarımızın, siyasi ve diğer görüş ayrılıklarını bir tarafa koyarak milli meselelerde dayanışma içinde hareket etmesini bekliyoruz.

Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

Amerika'dan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır.

Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.

(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz.

Son 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, yaptığımız devrimlerle Türkiye'yi her alanda hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

Bugün kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan, insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var.