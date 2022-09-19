KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. KPSS çerçevesinde düzenlenen lisans oturumuna Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde yüz binlerce aday katıldı.

130 dakika verildi

İptal edilen oturumlardan ilk olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu düzenlendi. Genel Yetenek'te adaylara 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu yöneltildi. Genel Kültür testinde 25 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler sorusu soruldu. Adaylara 130 dakika süre tanındı. 14:45'te başlayan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verildi.

SÜRE YETMEDİ

Sınava giren memur adaylarından Harun Kaya, sınavın iptal edilen KPSS'ye göre daha zor olduğunu ifade etti. Kaya, "Sorular çok kafa karıştırıcıydı. O yüzden vaktimi iyi kullanamadım. Matematik de aynı şekilde çok zordu" dedi. Başka bir memur adayı İrem Çiçek ise "Bir önceki sınavın iptal olması bir bakıma benim için iyi oldu. Çünkü pek de iyi geçmemişti. Bu sınav daha güzel geçti" dedi. Oktay Gezer de Türkçe sorularının, iptal edilen sınava göre daha kolay olduğunu söyledi: "Sorularda çok fazla vaktimi alan bir kısım olmadı. Türkçe'de özellikle Nuri Bilge Ceylan sorusu olması çok hoşuma gitti bir sinemasever olarak."

SONUÇLAR 21 EKİM'DE

KPSS'de ertelenen oturumlar 24 Eylül itibarıyla devam edecek. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 24 Eylül'de saat 10.15'te; Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu 25 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre bu sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

Denetim sürüyor

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da günü düzenlenen KPSS, 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilmişti. Devlet Denetleme Kurulu konuyu incelerken ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı.

Canberk Doğan