Enerjisi tükenen Avrupa, turizm ve tarım için geliyor

Enerji krizi Avrupa'daki çiftçilerin üretimine sekte vurunca, Türkiye'nin ihracatında ciddi artışa yol açtı ve meyve sebze ihracatımız 4 milyar dolara yaklaştı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tropikal meyve üreticisi Mustafa Ezici ve Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaş sebze-meyve ihracatı yapan iş insanı Mirbey Adam, son dönemde yaşanan durumu anlattı. Hollanda, İspanya ve Belçika'da yüzde 30-40'lık üretim kaybı yaşandığını anlatan Mirbey Adam, Avrupa'da üretim düşünce Almanya'daki zincir marketlerin açığı kapatmak için Türkiye'deki üreticilere yöneldiğini söyledi. Adam "Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. 1 yıldır ulaşamadığımız market sahibi şimdi bizden ürün istiyor. 'Sakın kimseye mal verme, başka firma da bul' diyor. Türkiye'nin elinde müthiş bir fırsat var. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3,5 milyar dolarlık sebze-meyve ihracatımızı rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarabiliriz. 2 yıl içerisinde sadece bu iki kalemde 35 milyar dolarlık ihracatı yakalamamız hiç de zor değil" dedi.

Tropikal meyve ve fidan üreticisi Mustafa Ezici de tropik ürünlerin ihracatta, Türkiye'nin elini güçlendireceğini söyledi. AB'nin yılda 650 bin ton mango ithal ettiğini belirten Ezici "132 bin tonu Brezilya'dan, 55 bin tonu Güneydoğu Asya'dan 19-35 günde geliyor. Türkiye'de üretilen mangolar 3-4 günde Avrupa'ya 3 saat uçuş mesafesinde 80 komşu ülkeye ulaşabilir. Dalında olgunlaşmış mango Avrupa'da kilosu 17 avrodan satılıyor. Biz 3 avrodan ihraç edebiliriz" bilgilerini paylaştı.

10 YILDA 10 MİLYAR DOLAR

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise mangoda üreticilerin dönüm başına 500 bin lira kazandığını belirterek "Üretim maliyeti 50 bin lira, gerisi kar" dedi. Göktepe, Mersin ve Antalya da orman vasfını yitirmiş arazilerin tarıma açılması gerektiğini belirterek "Buralara mango, avokado, ejder meyvesi ve diğer tropik meyve fidanları dikilmeli" diye konuştu. Göktepe, Türkiye'nin 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık tropik meyve ihraç edebilecek potansiyele ulaşabileceğini belirtti.

TURİSTİK TESİSLER DOLACAK

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa, kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken sorunun çözümü için Avrupalılar rotasını Türkiye'ye çevirdi. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, bu yıl 40 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklenildiğini belirterek "Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir. Bacasız sanayi demek işte budur" dedi. Siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerinin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Ademhan, ciddi oranda rezervasyon ve kiralamaların başladığını söyledi. Ademhan "Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemleniyor. Doğalgaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz. Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'Beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, ciddi bir talep olacaktır. Sahil bölgelerimizdeki uygun fiyatlarımızdan ve dövizin artışından dolayı bize dönüşün olumlu olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAM ARTACAK

Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını anlatan Ademhan "Şu an gelen taleplere göre tabii ki istihdam artacak. İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Yazlık evlerin kiralarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ademhan "Vatandaşımızın buraları ne ucuza ne de çok pahalıya vermemesi gerekiyor. Gelen insanlara dengeli bir şekilde, uygun bir artışla ev verilmesi gerekiyor. Gelenlerin ülkemizden memnun, huzurlu bir şekilde ayrılmaları bir dahaki gelişlerin artmasını sağlayacaktır ve gittikleri yerlerde daha fazla reklam yapacakları için geri dönüşte daha fazla talep olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ - CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ