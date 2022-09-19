Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum: Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."
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Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam.Murat KURUM (@murat_kurum) September 19, 2022
Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı.
Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250.
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız.