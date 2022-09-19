Emine Erdoğan'a ABD'de 'Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü'

Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Okul çevrelerindeki 5 günlük denetimin sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Emine Erdoğan'a ABD'de 'Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Türkiye'nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. 'Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır"- "Buradan herkese seslenmek istiyorum: Gelin, kan kaybeden insanlığı ayağa kaldıralım. Gelin, dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım. Dünyayı herkes için güvenli ve insan onurunun ayakta kaldığı bir yer haline getirelim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 10:05
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım tecrübesinin, bir dış politikadan çok daha fazlası ve "Türk halkının bir vicdan pusulası" olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından New York'ta düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"nü aldı.

Törende, USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan, salonda bulunan davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Emine Erdoğan, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Bu kıymetli ödülü, dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum." diyerek programı düzenleyen Müslüman Örgütler Konseyine teşekkür etti.

- "Medeniyet karnemiz, zarafetiyle insanı hayrete düşüren bir hayır yarışının örnekleriyle dopdoludur"

Türkiye'nin, hayırseverliğin en üst noktalarda yaşandığı bir vakıf medeniyeti mirasına sahip olduğunu ve İslam dininin, insanlar arasındaki en güzel rekabetin hayırlarda yarışmak olduğunu anımsattığını belirten Emine Erdoğan, "Bu anlamda, medeniyet karnemiz, zarafetiyle insanı hayrete düşüren bir hayır yarışının örnekleriyle dopdoludur. İşte, insani yardım konusundaki reflekslerimizin ruhunu bu tarihsel deneyim oluşturuyor. Ne mutlu ki 2022 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, 2021 yılında da 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam ettik. Sevginin ve merhametin, bir ülkenin karakteri olabileceğine dair güveni tazeledik." dedi.

Emine Erdoğan, din, dil, ırk gibi ayrımlar olmadan her yerde yardıma koştuklarını ve Afrika'da, Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da, farklı insanları değil, aynı insanlık ailesinin dara düşmüş fertlerini gördüklerini belirterek "Türkiye'nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. 'Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır." ifadelerini kullandı.

- "İnsani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, BM aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz"

İnsanlığın her kıtada, savaşlar, insani krizler, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi nice badirelerle imtihan edildiğini ve bu nedenle uzanacak bir dost eline ihtiyacın her geçen gün arttığını kaydeden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"2020'de her 45 kişiden 1'i ihtiyaç sahibiyken 2021'de her 33 kişiden 1'i insani yardıma muhtaç hale geldi. Böyle bir vasatta, insani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz. 2021 yılında, toplam 7,7 milyar dolar tutarındaki yardımlarımız, başta Suriye, Somali, Filistin olmak üzere 122 ülkeye ulaştı. İnsani yardımlarımızla, kanayan bir yaraya geçici bir tampon yapmayı ya da bir açlığı bir anlığına dindirmeyi amaçlamıyoruz. Bilakis, bizim yardım felsefemizde, kardeşlerimizi elinden tutup ayağa kaldırmak, yıkılanı yerine koymak, imar ve ihya etmek var. Başta Kızılay, AFAD ve TİKA olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın dört bir yanına sadece yardım değil, insanlığın ölmediği inancını taşıyor."

Emine Erdoğan, kırılgan bölgelerdeki sağlık ihtiyaçlarını da sürdürülebilir çözümlerle karşılama gayretinde olduklarının altını çizerek Sudan, Somali ve Bangladeş'te kurdukları hastanelerin bu yaklaşımın bir örneği olduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınında tüm dünya belirsizlik içinde kapanmışken Türkiye'nin 160 ülkeye yardım gönderdiğini, Afrika'ya 4,42 milyon doz aşı bağışladığını söyleyen Emine Erdoğan, "Kurtuluşun, tek başına değil, hep birlikte olursa anlamlı olduğuna inandık." dedi.

- "Tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz"

Emine Erdoğan, Ukrayna Savaşı ile dünyadaki mülteci sayısının 100 milyonu aştığını ve raporların bu sayıyı "dramatik bir dönüm noktası" olarak nitelediğini belirterek "Bildiğiniz gibi, topraklarımız tarih boyunca, savaştan ve zulümden kaçmış insanlar için güvenli bir sığınak olmuştur. Bu sığınağın kapılarını Ukraynalı kardeşlerimize de açtık. Türkiye olarak, Afrika'dan Ukrayna'ya, Filistin'den Suriye'ye kadar tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz. Dilerim ki bu çaba tüm insanlığın ortak çabası olsun." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ziyaret ettiği tüm mazlum coğrafyalarda kadınların ve çocukların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Ne yazık ki tüm bu krizlerin en büyük mağdurları, her zaman kadınlar ve çocuklar oluyor. O nedenle kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, çocukların sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürdürebilmesi için özel projeler geliştiriyoruz. 2016'da, Türkiye'de açtığımız, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bunun en güzel bir örneğidir. Afrika'nın farklı ülkelerinden kadınların el emeklerini alıyor, bu adil pazarda satıyor ve gelirini olduğu gibi onlara gönderiyoruz." diye konuştu.

KAPAT [X]

- "Dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım"

Emine Erdoğan, insan hayatına verilen önemin tüm coğrafyalarda eşit olmadığını ve bu anlamda dünyanın büyük çelişkiler içinde olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

"Bir yandan çocuk haklarından bahsediyor, diğer yandan savaşların sürdüğü ülkelerdeki çocuk parklarının bomboş oluşuna kayıtsız kalabiliyoruz ya da insan hakları ihlallerinden bahsederken Filistin gündem dışı kalabiliyor. Unutmayalım ki insanlar, barışı ve refahı herkesin ortak paydası yapmakla mükelleftir.

Rabb'imiz, Rahman Suresi'nde, 'İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir' buyuruyor. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Buradan herkese seslenmek istiyorum: Gelin, kan kaybeden insanlığı ayağa kaldıralım. Gelin, dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım. Dünyayı herkes için güvenli ve insan onurunun ayakta kaldığı bir yer haline getirelim."

- Müslüman kadınlara birçok alanda başarılarından dolayı ödül verildi

Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Afrika kökenli Amerikalı aktivist Ayşe el-Adeviye'ye, insan hakları ve sosyal adalet konusunda kurucusu olduğu "İslam'da Kadınlar" isimli kuruluştaki faaliyetleri dolayısıyla ödül verildi.

Adeviye, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın dini ve kadınların haklarını savunmakta önemli bir rol üstlendiğini belirterek kendisinin elinden ödülü almanın bir gurur olduğunu kaydetti.

NASA'da yönetici kadrosunda yer alan ilk Müslüman olan NASA Program Yöneticisi Tahani Amer de ödül törenine Zoom üzerinden bağlanarak "Müslüman kadınlar bilmelidir ki ben şu an hepinizi temsil ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmaları dolayısıyla Dr. Uzma Syed, Müslüman kadınlara başarılarıyla ilham olmaları dolayısıyla da Amerikalı gazeteci Ayşe K. Mustafa ve televizyon muhabiri Thire Rahman ödüle layık görüldü.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
6'lı masada Kılıçdaroğlu huzursuzluğu: İYİ Parti de kendi adayını çıkarır
6'lı masada Kılıçdaroğlu huzursuzluğu: İYİ Parti de kendi adayını çıkarır
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
'Erdoğan ABD Müttefiklik ruhuyla hareket etmeli'
'Erdoğan ABD Müttefiklik ruhuyla hareket etmeli'
19 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
19 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
Bakan Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı
Bakan Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün açılışına katıldı

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement