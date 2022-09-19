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'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'

"5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi, 5G sürecinde de Türkiye olarak güçlü bir şekilde masadayız"- "5G'yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, milli güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir"- "Geleceğin 10 yılını, 6G teknolojilerinin hız ve kapasitesiyle yönetebiliriz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 11:04
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'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir." dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği "6G Konferansı"nın açılışındaki konuşmasına, Türkiye'nin bilişim ve iletişim teknolojisindeki yolculuğunda emek sarf eden, destek veren, var gücüyle çalışan herkesi kutlayarak başladı.

Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimin baş döndürücü hızlara ulaştığını, aynı zamanda oyunun kurallarının da değiştiğini ifade eden Karaismailoğlu, bilgiyi üretmek, üretilen bilgiyi ürüne dönüştürmek ve bu ürünü dünyaya tanıtmak sayesinde gelişme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka kavramlarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe katedecek. Bunun için de sizin gibi gençlerin yetişmesi, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması son derece önemli. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndüren hızı, pandemi döneminde gelişen yeni iş modelleriyle birlikte katlanarak arttı. Esnek ve evden çalışmalar, e-eğitim, e-ticaret ve hatta e-eğlence modellerindeki baş döndürücü yükseliş, internet erişim hızında ve kapasitelerinde artışı gerekli kılmıştır. Kullanım sayılarındaki ve sürelerindeki yükselişler, sektörün büyümesine de önemli katkılar sağladı. 2021 yılında ülkemizdeki bilişim sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın büyüdü. 2003'teki 88 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 5,5 katına çıkararak 488 bin kilometreye çıkardık. Tabii ki yeterli değil çok daha artıracağız.

Mobil abone sayısını 88 milyon 500 bine, genişbanttaki abone sayısı 89 milyon 500 bine ulaştı. Sektördeki makinalar arası iletişim abone sayımız 7 milyon 800 bini aştı. Bütün bu artışlar karşısında mobil operatörlerin tarife ücretleri 10 yıl önce dakikası 8,6 kuruş iken, bugün 1,5 kuruşa indi. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki internet kullanımında mobilde yaklaşık yüzde 22, sabittte de yaklaşık yüzde 13 artış kaydettik."

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'deki kara, hava, demir ve deniz yolu ulaşım sistemlerindeki ciddi yatırım ve büyümelerin yanında iletişim ve haberleşme konularında da kayda değer çalışmaları hep birlikte yürüttüklerini anlattı.

Yapılan çalışmalarda devlet aklı ile hareket edip kamu-özel sektörle birlikte üniversite-reel sektör iş birliklerini de hızlandırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, dünya ile rekabet edecek hızda, ekonomik internet erişimi ve katma değerli hizmetleri halkın faydasına sunma hedefinde olduklarını söyledi.

- "İnternet hızının öneminin farkındayız"

Adil Karaismailoğlu, internet hızının öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çünkü birkaç saatlik iletişim kesintisinin bile oluşturduğu rahatsızlığa ve milli uygulamaların ne kadar gerekli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılması, ekonomik faydanın yanında halkımızın hızlı, güvenli ve kapsamlı erişimine katkı sağlayacaktır." dedi.

Bu yaklaşımla Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına kavuşması adına hızla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"4,5G'nin ilk yatırım döneminde ancak yüzde 1 olan yerlilik oranı bugün yüzde 33'leri geçti. Teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, marka oluşturup dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Bilişim, iletişim ve uzay çalışmalarımızda 3 temel kriter var; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bu bağlamda 5G'yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, milli güvenliğimizin gereği olarak görüyoruz. Hem 5G ve hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçrama ile birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir. 2027 yılına ulaşıldığında mobil abonelerin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağı öngörülüyor. 2030'lara doğru 6G teknolojisi bilişimde kamu ve özel sektör için 'kilit taşı' konumuna gelecek. Türkiye, bu teknolojilerde öncü olmak zorunda.

Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın hızlı ve güvenli bir internet altyapısına kavuşması adına bir vizyon ortaya koyduk. Birkaç ay önce İstanbul Havalimanı'nda milletimizle paylaştığımız 5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 5G, Türkiye'nin gelecekteki projeleri için, gençleri için elzemdir. Tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi, 5G sürecinde de Türkiye olarak güçlü bir şekilde masadayız."

- "Her 100 vatandaşımızdan 83'ü, yani Türkiye nüfusunun yüzde 83'ü internet kullanıyor"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün Türkiye'de her 100 vatandaştan 83'ünün, yani Türkiye nüfusunun yüzde 83'ünün internet kullandığını belirterek, dünyada bu oranın yüzde 65 seviyelerinde olduğunu, Türkiye'nin internet kullanımında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

"İnternet penetrasyonunun bu derecede yüksek olması, ülkemizin yeni teknolojilere ne kadar açık olduğunun önemli bir göstergesidir" ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"5G bu teknolojilerin başında gelmektedir. 5G ile birlikte diğer kablosuz bağlantılara göre daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli bir internet altyapısına kavuşacağız. Bu yaklaşımla çalışmalarımız yerli ve milli bir şekilde aralıksız devam ediyor. Türkiye, 5G ile birlikte teknolojide hızını da artıracaktır. Araç-yaya iletişimi, araç-araç iletişimi, araç-altyapı iletişimi artacak. Böylelikle sadece insanları değil, tüm nesneleri daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacağız. Tarım, sanayi, eğitim, sağlık, finans, eğlence, ulaşım ve daha birçok alanlarda hayatımızı kolaylaştıracak internet erişimi ile aynı zamanda, devlet olarak halkımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortama taşıyarak mekandan bağımsız bir şekilde emek, kaynak ve zamandan ciddi tasarruf sağlıyoruz.

e-Devlet Kapısı Projesi, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerin hız ve kalitesini her geçen gün geliştiriyor ve vatandaşlarımıza önemli bir konfor alanı sağlıyor. Ciddi zaman tasarrufu sağlayan bu hizmet aynı zamanda, hizmet memnuniyetini artırıyor. Sosyal Konut Projesi için e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısı da göstermektedir ki halkımızın dijital hizmete ulaşım konusundaki ilgi ve refleksi çok yüksek."

- "5G alanında sağlanan her gelişme, 6G'nin zeminini de oluşturuyor"

Bakan Karaismailoğlu, 5G'nin tanıtımını temmuz ayı sonunda İstanbul Havalimanı'nda yaptıklarını hatırlatarak, "5G ve ötesi teknolojilerine yönelik kritik bileşenlerin yerlileştirilmesi temel önceliğimizdir." dedi.

Mobil operatörlerin 5G'ye hazırlık yapabilmeleri için, yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünlerin mobil şebekelerde denenmesi için birçok süreli izin verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplamda 18 farklı ilimizde bu denemeler sürmektedir. 5G alanında sağlanan her gelişme, 6G'nin zeminini de oluşturuyor. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla milli gerimize, 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedefledik. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. 5G teknolojilerinden yüz kat daha fazla hızlı olacağı öngörülen 6G ile dijital dünyada tüm sektörlerde yapay zeka ile biyolojik tüm sistemler eş zamanlı olarak iletişim ve etkileşim içinde olacaklar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yapay zekanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte kurulu ulaşım sistemlerimiz üzerindeki hareketliliği çok daha akıllı, çok daha hızlı, güvenli ve ekonomik olarak işletip yönetebileceğiz. 6G teknolojilerinin vakit ve efor verimliliği kadar, enerji verimliliği ve çevre ve iklim konularında da olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Artık yüzyıllık süreçleri, 10'ar yıllık dilimlerde yaşıyoruz. Geleceğin 10 yılını, 6G teknolojilerinin hız ve kapasitesiyle yönetebiliriz. 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani, yüksek enerjili LED'lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacak. Kısacası, zaman ve mekandan bağımsız, sanal bir dünyadaki gerçekliği keşfedeceğiz."

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