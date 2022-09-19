Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Durdurdukları 2 kişi polisi silahla vurdu
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Durdurdukları 2 kişi polisi silahla vurdu
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı

Türkiye'de 2016-2021 yıllarında mobil telefon abone sayısı yüzde 15 artarak 86,3 milyona çıktı- Bu dönemde iller bazında penetrasyon oranları en yüksek İstanbul'da sabit telefon hat sayısı yüzde 2,6 azalarak 3 milyona geriledi, mobil telefon abone sayısı yüzde 23,3 artışla yaklaşık 24 milyona, genişbant internet abone sayısı ise yüzde 40 artışla 21,5 milyona yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 11:49
Yazdır
Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı

- Türkiye'de 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte nüfus yüzde 6,1 artarken, mobil telefon abone sayısı yüzde 15, genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artış kaydetti.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bilişim teknolojileri, internet altyapılarının gelişimi ve Kovid-19 salgınının da etkisiyle bu konuda sağlanan yüksek penetrasyon oranları Türkiye'nin elektronik haberleşme sektöründeki artan ivmesini gözler önüne serdi.

Özellikle 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte hem mobil telefon kullanımı hem de internet abone sayılarında kayda değer artışlar görülürken, ankesörlü telefon ve 2. nesil mobil telefonlar ise yerini yeni teknolojilere bırakmaya devam ediyor.

Türkiye'de nüfus söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 84 milyon 680 bin 273'e ulaşırken, mobil telefon abone sayısı nüfusu geçerek 2021 yılında 2016'ya göre yüzde 15 artarak 86 milyon 288 bin 834'e çıktı. Söz konusu aboneler arasında 2. nesil mobil telefon kullanımı yerini 3G ve 4,5G teknolojisine bıraktı.

Öte yandan bu dönemde, sabit telefon santral kapasitesi yüzde 21 düşerken, sabit telefon erişim hat sayısı da 2020 yılına kadar sürekli artış gösterdi ancak 2021 yılındaki düşüşle 12,3 milyon oldu. Mobil telefonlar henüz yaygınlaşmadan önce neredeyse her sokakta bulunan ankesörlü telefonların sayısı ise 5 yıllık dönemde yüzde 40 azalarak 45 bin 445'e geriledi.

- Genişbant internet aboneleri 6 yılda yüzde 41,7 arttı

Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaşırken, sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı.

Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçerken, Türkiye'de Kablo TV aboneliği sayısı da yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon oldu.

Öte yandan BTK'nın yayımladığı 2022 yılı ilk çeyrek pazar verilerine göre de 70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,8 milyona, mobil telefon abone sayısı 87,4 milyona yükseldi. Bu yılın ikinci çeyrek pazar verilerinin de eylül ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

- İstanbul'da mobil telefon aboneliği yüzde 23 arttı

Haberleşme sektöründe söz konusu 5 yıllık dönemde iller bazında penetrasyon oranlarına bakıldığında, birinci sırada yer alan İstanbul'da sabit telefon hat sayısının yüzde 2,6 azalarak 3 milyona gerilediği, mobil telefon abone sayısının yüzde 23,3 artışla yaklaşık 24 milyona, genişbant internet abone sayısının yüzde 40 artışla 21,5 milyona, fiber optik kablo uzunluğunun ise iki katına çıkarak 71 bin kilometreye ulaştığı görüldü.

Penetrasyon oranlarında ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada Bursa, beşinci sırada ise Antalya yer aldı.

Türkiye geneli 2016-2021 yıllarında haberleşme sektör verileri şöyle:

20162021Değişim (yüzde)
Nüfus79.814.87184.680.2736,1
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı11.077.55912.310.01611,1
Sabit Telefon Santral Kapasitesi21.408.98716.909.937-21
Ankesörlü Telefon Sayısı75.71445.445-40
Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam75.061.69986.288.83415
-Mobil Telefon Abone Sayısı - 2N4.481.1471.998.394-55,4
-Mobil Telefon Abone Sayısı 3N+4.5N70.580.55284.290.44019,4
Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam62.236.60688.164.73941,7
-Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam10.499.69218.135.73672,7
-Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam51.736.91470.029.00335,4
Fiber optik kablo uzunluğu290.974471.02061,9
Kablo TV Abone Sayısı1.187.9341.414.67119,1

Haberleşme sektöründe sabit hat, mobil telefon, genişbant internet ve fiber optik kablo uzunluğu en yüksek 5 ilin 2016-2021 yıllarında abone sayılarındaki değişim şöyle:

İl abone sayısıİl abone sayısıİl abone sayısı değişimi(yüzde)
20162021
Sabit telefon erişim hat sayısı
İSTANBUL3.135.9013.053.289-2,6
ANKARA1.074.6611.089.3581,4
İZMİR749.398744.879-0,6
BURSA465.597462.048-0,8
ANTALYA297.741356.58019,8
Mobil telefon abone sayısı
İSTANBUL19.207.37223.689.62623,3
ANKARA5.598.0556.695.63119,6
İZMİR4.016.0244.431.56410,3
BURSA2.661.6503.000.50212,7
ANTALYA2.268.8522.631.34016,0
Genişbant internet abone sayısı
İSTANBUL15.383.74621.498.28039,7
ANKARA4.785.8206.684.42839,7
İZMİR3.493.1524.909.76940,6
BURSA2.307.6673.313.36843,6
ANTALYA1.890.6612.790.83347,6
Fiber optik kablo uzunluğu (km)
İSTANBUL35.50071.227100,6
ANKARA18.88730.73562,7
İZMİR14.30522.56257,7
BURSA8.43613.48059,8
ANTALYA8.69615.30176,0
PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları
2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'
'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların hızlanarak devam edeceğini bildirdi:
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların hızlanarak devam edeceğini bildirdi:
Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement