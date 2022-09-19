2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Durdurdukları 2 kişi polisi silahla vurdu
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Durdurdukları 2 kişi polisi silahla vurdu
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Erdoğan, sosyal konut projesi için tarih verdi
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Utancın 61. yılı: Ölüme giderken bile devlet ve milleti düşündü
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
VGM'den üniversite öğrencilerine 5.200 TL burs
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
KPSS Lisans oturumlarında yeni takvim yarın başlıyor
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Gelecek hafta gözler merkez bankalarında olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları

Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2022 yılında özel yurt fiyatlarında bölgesel olarak %100 ile %135 arasında artış yaşandı. Belirlenen yurt fiyatlarında öncelikli olarak kira, enerji, gıda, personel ve temizlik giderlerinde yaşanan artışların neden olduğu ifade edilmektedir.

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 19 Eylül 2022 12:52
Yazdır
2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul ARSLAN'dan aldığımız bilgiye göre pandemi döneminde üniversitelerin çoğunun uzaktan eğitime geçmesiyle uzun bir süre kapalı kalan öğrenci yurtları, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ilk haftasında %90'ın üzerinde bir oranla öğrenci kaydı almıştı. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde özel yurtlarda %70 civarında doluluk gözlemlenmektedir. Doluluk oranı bazı yurtlarda ise %70'in de çok altında kalmaktadır.

2022 yılında ülkemizde yaşanan enflasyondan kaynaklı fiyat artışları, alım gücünün azalması ve KYK yurtlarında yatak kapasitesinin artışı ile çoğu öğrencinin öncelikli tercihi KYK yurtları oldu.

Anadolu'daki şehirlerimizden başlayarak liste halinde yurt fiyatlarını inceleyelim.

Kocaeli Yurt Fiyatları

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin bulunduğu Kocaeli, her yıl binlerce yeni üniversiteliye ev sahipliği yapmaktadır.
2022 yılı Kocaeli özel yurt fiyatları ortalama en düşük 20.000 TL ile en yüksek 52.000 TL arasında değişmektedir. Kocaeli yurt fiyatlarını incelemek için Kocaeli Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sakarya Yurt Fiyatları

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinin bulunduğu Sakarya, gelişmiş sanayisi ve büyük şehirlere yakınlığı ile öğrencilerin rağbet gösterdiği bir il olmakta ve her yıl yaklaşık 80.000 Üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır.

Üniversite Kampüslerinin büyük çoğunluğu Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde bulunduğundan özel yurtların çoğu bu ilçelerde yaşamaktadır. Öğrencilerin en çok talep ettiği 1+0, 1+1 ve 2+1 dairelerin kira fiyatları Adapazarı ilçesinde aylık 2.000 TL ile 8.000 TL arasında değişirken bu rakam Serdivan için aylık 2.500 TL ile 7.500 TL aralığındadır.

Sakarya Özel Yurt fiyatları 2022 yılı Eylül ayında yıllık en düşük 18.000 TL ile en yüksek 55.000 TL arasındadır. Enerji, temizlik ve gıda fiyatları dahil edilince öğrenciler için özel yurt seçimi daha avantajlı olmaktadır. Sakarya yurt fiyatlarını incelemek için Sakarya Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Edirne Yurt Fiyatları

Trakya Üniversitesi'nin bulunduğu Edirne'ye her yıl binlerce yeni üniversite öğrencisi yerleşmektedir. Yerleşkelerinin çoğunluğu Merkez ilçede bulunmakla birlikte Keşan, Havsa, İpsala, Tunca ve Uzunköprü ilçelerinde de yerleşkeler bulunmaktadır.

Öğrencilerin tercih ettiği dairelerin kira fiyatları aylık 2.000 TL ile 7.500 TL arasında değişirken, özel yurt fiyatları yıllık en düşük 22.000 TL ile en yüksek 78.000 TL arasındadır.

Edirne öğrenci yurtlarını incelemek için Edirne Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yurtlarfiyatlar.com'dan aldığımız bilgiye göre büyükşehirleri incelediğimizde İstanbul'da üniversitelerin yoğun olduğu yerlerde doluluk oranlarının %90'ın üzerinde olduğu söyleyebiliriz.

KAPAT [X]

İstanbul Yurt Fiyatları

İstanbul 12 devlet ve 47 vakıf üniversitesi ile en fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan ildir. Bu sebeple özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih gibi üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde bulunan özel yurtların doluluk oranı %90'a yaklaşmış durumdadır. Fakat 2021 yılına kıyasla birçok yurdun kapasitesinin altında doluluk oranıyla hizmet verdiği görülmektedir.

İstanbul yurt fiyatları bulunduğu ilçeye ve yurdun imkanlarına göre değişkenlik göstermektedir. 2022 yılında İstanbul yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 25.000 TL ile 160.000 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeyken en uygun fiyatlar Beykoz, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görülmektedir.

Avcılar yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Bakırköy yurt fiyatları en düşük 36.000 TL ile en yüksek 78.000 TL,

Beşiktaş yurt fiyatları en düşük 40.000 TL ile en yüksek 160.000 TL,

Fatih yurt fiyatları en düşük 26.000 TL ile en yüksek 84.000 TL,

Kadıköy yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Üsküdar yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 80.000 TL arasında değişmektedir.

Ankara Yurt Fiyatları

Başkent Ankara'da 8 devlet ve 14 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. 22 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en fazla üniversitelinin yaşadığı 2. İl konumundadır. 2022 yılında kira fiyatlarında yaşanan artış öğrencilerin öncelikli olarak KYK yurtlarını ve özel yurtları tercih etmesine sebep olmaktadır. Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren KYK yurtlarının yatak kapasitelerinin artırılması Ankara'da da özel yurtların kapasitelerini dolduramamasına sebep oldu. Ankara özel yurtlar 2022 yılı Eylül ayı itibariyle ortalama %70 doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

2022 yılı Ankara yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 17.000 TL ile 96.000 TL arasında değişmektedir. En yüksek fiyatlar Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde görülürken, en düşük fiyatlar Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde görülmektedir.

İzmir Yurt Fiyatları

Türkiye'nin en büyük 3. ili olan İzmir 9 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en çok üniversitelinin yaşadığı şehirlerin başında gelmektedir.

Yaşanan İzmir depreminden sonra ortaya çıkan kiralık ev talebi ve özellikle 2022 yılında yaşanan kira fiyat artışları öğrencilerin çoğunun KYK yurtları ve özel yurtları tercih etmesine neden olmuş durumdadır. 2022 yılında İzmir'de özel yurt fiyatları yaklaşık %130 artış göstermiştir. 2022 yılı İzmir yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 88.000 TL arasında değişmektedir. Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde en yüksek fiyatlar görülürken Urla, Buca ve Balçova'da en düşük fiyatlar görülmektedir.

Türkiye geneli güncel öğrenci yurdu fiyatlarına Yurtlarfiyatlar.com sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.


PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı
Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı
'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'
'5G çalışmalarının yerli ve milli olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların hızlanarak devam edeceğini bildirdi:
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların hızlanarak devam edeceğini bildirdi:
Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,29 seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement