2022-2023 özel yurt fiyatları ve yurtların doluluk oranları

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul ARSLAN'dan aldığımız bilgiye göre pandemi döneminde üniversitelerin çoğunun uzaktan eğitime geçmesiyle uzun bir süre kapalı kalan öğrenci yurtları, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ilk haftasında %90'ın üzerinde bir oranla öğrenci kaydı almıştı. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde özel yurtlarda %70 civarında doluluk gözlemlenmektedir. Doluluk oranı bazı yurtlarda ise %70'in de çok altında kalmaktadır.

2022 yılında ülkemizde yaşanan enflasyondan kaynaklı fiyat artışları, alım gücünün azalması ve KYK yurtlarında yatak kapasitesinin artışı ile çoğu öğrencinin öncelikli tercihi KYK yurtları oldu.

Anadolu'daki şehirlerimizden başlayarak liste halinde yurt fiyatlarını inceleyelim.

Kocaeli Yurt Fiyatları

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin bulunduğu Kocaeli, her yıl binlerce yeni üniversiteliye ev sahipliği yapmaktadır.

2022 yılı Kocaeli özel yurt fiyatları ortalama en düşük 20.000 TL ile en yüksek 52.000 TL arasında değişmektedir. Kocaeli yurt fiyatlarını incelemek için Kocaeli Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sakarya Yurt Fiyatları

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinin bulunduğu Sakarya, gelişmiş sanayisi ve büyük şehirlere yakınlığı ile öğrencilerin rağbet gösterdiği bir il olmakta ve her yıl yaklaşık 80.000 Üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır.

Üniversite Kampüslerinin büyük çoğunluğu Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde bulunduğundan özel yurtların çoğu bu ilçelerde yaşamaktadır. Öğrencilerin en çok talep ettiği 1+0, 1+1 ve 2+1 dairelerin kira fiyatları Adapazarı ilçesinde aylık 2.000 TL ile 8.000 TL arasında değişirken bu rakam Serdivan için aylık 2.500 TL ile 7.500 TL aralığındadır.

Sakarya Özel Yurt fiyatları 2022 yılı Eylül ayında yıllık en düşük 18.000 TL ile en yüksek 55.000 TL arasındadır. Enerji, temizlik ve gıda fiyatları dahil edilince öğrenciler için özel yurt seçimi daha avantajlı olmaktadır. Sakarya yurt fiyatlarını incelemek için Sakarya Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Edirne Yurt Fiyatları

Trakya Üniversitesi'nin bulunduğu Edirne'ye her yıl binlerce yeni üniversite öğrencisi yerleşmektedir. Yerleşkelerinin çoğunluğu Merkez ilçede bulunmakla birlikte Keşan, Havsa, İpsala, Tunca ve Uzunköprü ilçelerinde de yerleşkeler bulunmaktadır.

Öğrencilerin tercih ettiği dairelerin kira fiyatları aylık 2.000 TL ile 7.500 TL arasında değişirken, özel yurt fiyatları yıllık en düşük 22.000 TL ile en yüksek 78.000 TL arasındadır.

Edirne öğrenci yurtlarını incelemek için Edirne Yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yurtlarfiyatlar.com'dan aldığımız bilgiye göre büyükşehirleri incelediğimizde İstanbul'da üniversitelerin yoğun olduğu yerlerde doluluk oranlarının %90'ın üzerinde olduğu söyleyebiliriz.

İstanbul Yurt Fiyatları

İstanbul 12 devlet ve 47 vakıf üniversitesi ile en fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan ildir. Bu sebeple özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih gibi üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde bulunan özel yurtların doluluk oranı %90'a yaklaşmış durumdadır. Fakat 2021 yılına kıyasla birçok yurdun kapasitesinin altında doluluk oranıyla hizmet verdiği görülmektedir.

İstanbul yurt fiyatları bulunduğu ilçeye ve yurdun imkanlarına göre değişkenlik göstermektedir. 2022 yılında İstanbul yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 25.000 TL ile 160.000 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeyken en uygun fiyatlar Beykoz, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görülmektedir.

Avcılar yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Bakırköy yurt fiyatları en düşük 36.000 TL ile en yüksek 78.000 TL,

Beşiktaş yurt fiyatları en düşük 40.000 TL ile en yüksek 160.000 TL,

Fatih yurt fiyatları en düşük 26.000 TL ile en yüksek 84.000 TL,

Kadıköy yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Üsküdar yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 80.000 TL arasında değişmektedir.

Ankara Yurt Fiyatları

Başkent Ankara'da 8 devlet ve 14 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. 22 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en fazla üniversitelinin yaşadığı 2. İl konumundadır. 2022 yılında kira fiyatlarında yaşanan artış öğrencilerin öncelikli olarak KYK yurtlarını ve özel yurtları tercih etmesine sebep olmaktadır. Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren KYK yurtlarının yatak kapasitelerinin artırılması Ankara'da da özel yurtların kapasitelerini dolduramamasına sebep oldu. Ankara özel yurtlar 2022 yılı Eylül ayı itibariyle ortalama %70 doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

2022 yılı Ankara yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 17.000 TL ile 96.000 TL arasında değişmektedir. En yüksek fiyatlar Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde görülürken, en düşük fiyatlar Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde görülmektedir.

İzmir Yurt Fiyatları

Türkiye'nin en büyük 3. ili olan İzmir 9 üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla en çok üniversitelinin yaşadığı şehirlerin başında gelmektedir.

Yaşanan İzmir depreminden sonra ortaya çıkan kiralık ev talebi ve özellikle 2022 yılında yaşanan kira fiyat artışları öğrencilerin çoğunun KYK yurtları ve özel yurtları tercih etmesine neden olmuş durumdadır. 2022 yılında İzmir'de özel yurt fiyatları yaklaşık %130 artış göstermiştir. 2022 yılı İzmir yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 88.000 TL arasında değişmektedir. Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde en yüksek fiyatlar görülürken Urla, Buca ve Balçova'da en düşük fiyatlar görülmektedir.

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