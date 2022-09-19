AA'nın beklenti anketine göre faiz sabit kalacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 22 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!