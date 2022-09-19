İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 16:32
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme adımlarının ardından, İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara büyükelçiliğine Irit Lillian'ı atadı.
Lillian, iki ülke ilişkilerinin normalleşme süreci öncesinde Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı olarak görev yapıyordu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!