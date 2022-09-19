Belediye başkanına kahvehanede darp: 5 gözaltı
Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı, tartıştıkları kahvehanede darbeden 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 18:15
Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.
Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa'yı darbetti. Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!