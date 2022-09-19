'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TBMM 27. Dönem 5. Yasama yılı içinde, 583 yazılı soru önergesinin Bakanlık tarafından cevaplandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, milletvekillerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergelerinin tamamının büyük bir titizlikle yanıtlandığı ifade edildi.

Bakanlığın, basında yer alan gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberle ilgili de yasal yollara başvuracağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Eylül tarihli Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan 'Enerji Bakanı Muhalefete Doğru Rakamları Veren Bürokratı Görevden Aldı' başlıklı asılsız ve gerçek dışı haber nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur. Milletvekillerince hazırlanan soru önergeleri TBMM Başkanlığı kanalı ile Bakanlığımıza iletilmekte olup, soru önergelerine verilen cevaplar da bizzat Sayın Bakanımızın imzasıyla yine Meclis Başkanlığı kanalı ile milletvekillerine iletilir. Herhangi bir Bakanlık biriminin, cevap metnini Bakanımızdan habersiz bir şekilde cevaplaması gerek bürokratik usul ve teamüllere göre gerekse de TBMM İçtüzüğü'nün 99'uncu maddesi hükmüne göre mümkün değildir. Zira TBMM İçtüzüğü'nün 99'uncu maddesine göre milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cevaplamaları için yazılı soru sorabilirler. Bu soruların cevapları da cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından imzalanır. Bu anlamda haberde iddia edildiği gibi Bakanımızın soru önergelerine verilen cevaplardan haberdar olmaması gibi bir durum, verilen cevapların bizzat kendisi tarafından imzalanması nedeni ile mümkün değildir."

Açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesinin de 06 Eylül tarihli yazı ile Bakan Dönmez tarafından cevaplandırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberde belirtilen 'CHP'nin soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanlığı Strateji Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu, koltuğundan oldu' ifadesi tamamen gerçek dışıdır. 28 Şubat 2022 tarihine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Ömer Erdem'in 03 Haziran 2022 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürü olarak atanması üzerine, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda boşalan Başkanlık görevine, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Abdullah Beyazıt Niyazoğlu 01 Mart 2022 tarihinde vekaleten atanmıştır. Niyazioğlu'nun vekaleten bu görevi yürüttüğü süre boyunca asaleten görevli olduğu Daire Başkanlığı görevi üzerinde bulunmuştur. 13 Eylül 2022 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Bakanımızın takdirleri ile Mutlu Koç'un vekaleten atanmasının akabinde Niyazoğlu, aslen yürüttüğü Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanlığı görevine dönmüş olup aynı görevine devam etmektedir. Niyazioğlu'nun asli görevinden alınması gibi bir durum da söz konusu değildir. İlgili, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Yatırımlar Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İdari görevlerde, görev değişiklikleri idarenin takdiri ile her zaman olabilmektedir. Bu tip olağan görev değişikliklerinin, asılsız ve dayanıksız bir şekilde, görevlerini yapan kamu görevlilerinin görevden alınması gibi yansıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi kabul edilemez."