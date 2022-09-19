Acun Ilıcalı motor kazası yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ



Gelen ilk bilgilere göre Ilıcalı'nın karşı tarafından seyir halinde olan bir araçla çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

ANNE VE BABASINI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ



Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu. Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.