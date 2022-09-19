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Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da partisinin yeni il binasının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak 7,5 milyon gence seslenerek, "Türkiye'nin umudu olan gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak" dedi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak da seçilmeleri durumunda 6 ay içerisinde ülkeye nefes aldıracaklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 21:30
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Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman programının ardından karayolu ile geldiği Malatya'da ilk olarak şehrin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından partisinin yeni il binasının açılışına katılan Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Türkiye'nin geleceğini önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan 7,5 milyon gencin belirleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. 7,5 milyon genç, umudum olan geç, Türkiye'nin umudu olan gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmekte Bay Kemal'in görevi olacak, böyle bilin" dedi.

Malatya'yı ve Malatyalıları her zaman çok sevdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aslında Türkiye, Malatya'nın ne kadar önemli bir kent olduğunu, ne kadar önemli devlet adamları yetiştirdiğini gayet iyi biliyor. Malatya'nın kültürünü, sevgisini, kardeşliğini, beceresini, çalışkanlığını hepimiz biliyoruz. Malatya'nın kayısı markası açısından sadece bir Türkiye değil, dünya markası olduğunu da gayet iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kendisinden önce yapılan konuşmalarda 13. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir vurgu yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Herkesin çok iyi bilmesini isterim. 6 lider bir aradayız, 6 partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye'nin sorunlarıdır, meseleleridir. Hangi yaştan, hangi partiden olursak olalım Türkiye'nin iyiye gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz var, bir beka sorunumuz var. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Bunu aşarken de akılla, bilgiyle, birikimle kucaklaşarak, helalleşerek aşması lazım. Kavga etmeden aşması lazım. Bu ülkenin insanlarının dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım" şeklinde konuştu.

Sorunları aşmak için kavga değil kucaklaşmaları gerektiğini ifade eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar ayrıştırdılar, kimlik üzerinden, inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var. İnancı ne olursa olsun başımın üstüne. Kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun benim derdim o insanın bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu, o insan bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde güler yüzlü oturuyor mu, işi var mı, kazanıyor mu, sofrası bereketli mi, benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi. Bu derdi çözmek için 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunun da farkındayız, ama demokrasi aşkımız aynıdır, insan sevgimiz aynıdır. Bu ülkede adalet yok, bunu getireceğiz, bunun kararlığını vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yurt dışından yapılan ithalata tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken, fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda gezerken, yatlarda gezerken, ÖTV'siz, KDV'siz mazot alırken, siz çiftçiye ÖTV'li, KDV'li mazotu satamazsınız. Onlara eğer vereceksiniz ÖTV'siz, KDV'siz mazot vermek zorundasınız. Onlar üretiyor, alın teri döküyor, çiftçiyi toprağa, araziye küstüremezsiniz. Küstürürseniz 85 milyon insan aç kalır. Hep dışarıdan geliyor; canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor. Peki içeridekiler? Peki çiftçiler neden kazanmıyor, neden insanları küstürüyorsunuz? Neden Türkiye üretimden koptu. Bunların tamamını 6 lider olarak düşünüyoruz. Türkiye'yi kavga etmeden, barış içinde, huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız. Birlik olarak ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız" dedi.

Ekonomik olarak güçlü olan bir ülkenin her alanda güçlü olduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok, meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonomimiz güçlüyse zaten size kimse bir şey diyemez. Ama ekonominiz zayıfsa dolar, avro dilenmek için ülke ülke gezerseniz, değeriniz olmaz. Biz milli Kurtuluş Savaşı vermiş bir gelenekten geliyoruz. Bizim milli Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Bizim Kurtuluş Savaşımız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. Mazlum milletlere örnek olduk, ekonomik kalkınmada da bütün mazlum milletlere örnek olmalıyız. Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak, üniversitelerde bilgi üreterek büyümek zorundayız. Eğer biz bunları yaparsak ki yapacağız, göreceksiniz yapma konusunda kararlıyız. Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız. Bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız" şeklinde konuştu.

Ülkede işsizlik sorunu olduğunu ve gençlerin yurt dışına çıkmak için çaba sarf ettiğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, "Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, neden kendi ülkelerinde üretmesinler. Neden bu insanlar kendi ülkelerinde alın teri döküp kazanmasın. Bunu yapacağız, sizden tek isteğim var, sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin, işçisinin, emeklisinin, EYT'lisinin, taşeronunun, çalışanların, KPSS sınavına giren, haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların yanında duracağız. Haksızlığa uğrayan kim varsa oy veren ya da vermeyen, nerede bir adaletsizlik varsa onun karşısında duracağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, unutmayın adalet olmazsa olmazdır. Devletin dili adalettir, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir, adaleti olmayan bir ülkenin, devletin yaşama şansı, büyüme şansı yoktur. Bu nedenle adaleti mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

Açılışı yapılan yeni il binası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir bina, içi bu kadar güzel mi bilmiyorum? Bina güzel diye sakın binanın içinde oturmayın, sizin göreviniz binanın dışında sokaklarda, sanayide, köylerde, esnafın yanında, çiftçinin yanındadır. Bütün Malatya'nın yanında olacaksınız. Unutmayın geliyor gelmekte olan" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından Malatya kayısısı ve çeşitli yöresel hediyeler takdim edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Malatya İl binasının açılışını yaparak içeriyi gezdi.

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