Bakan Soylu: Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir

Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'ye ilişkin, "Türk siyaseti ABD ve Avrupa'nın esaretinden sonra ilk kez önümüzdeki seçimler için PKK esaretinin altında şu anda inim inim inlemektedir. 2023'e giderken, Cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken tamir edilebilmesi mümkün değildir. TBMM'ye o insanlar adım attığı sürece, o gazi Meclisin ruhu eziyet çekmektedir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 23:45
Yazdır
Bakan Soylu: Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da akşam yemekli program düzenledi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, dualar okunmasıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, toprağın üstündeki yapıların sadece bugün için anlamlı olduğunu ama bir toprağı vatan yapmak için yeterli olmadığını vurgulayarak, "Binalar, tesisler, büyük büyük gökdelenler, evler, apartmanlar, bunlar toplanıp parasal açıdan değerli yapar. Bir mahallenin belki emlak değerini yükseltir ama bir toprağı vatan yapmaya yetmez. Bir toprağın vatan olma destanı başka bir şeydir. Bir toprağın vatan olma hikayesi; hatıralarla, üzerinde yaşanmışlıklarla, kanla, terle ve gözyaşıyla yazılan bir hikayedir. Anadolu'da bizim hikayemiz böyle yazılmıştır" diye konuştu.

"Gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar"

Terör örgütleri ve LGBT derneklerine kadar her türlü organizasyonla Türk milletinin manevi bariyerlerinin aşılmaya çalışıldığını belirten Soylu, "Bu gaza ruhunun, bu gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar. Allah'ın izniyle de aşamayacaklar. Eğer bu surda bir gedik açabilecek olsaydılar, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızda bunu başarırlardı. Allah'a şükür çakıl taşı kadar gerilemedik. En düşük bir zafiyet, gaza ruhunda en küçük bir eksiklik göstermedik. Bunu da en son 15 Temmuz'da, terörle mücadelede, ahlaksızlık cereyanlarına karşı aklıselimle sahalara inerek gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Eren Abluka operasyonlarında neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı"

Bakan Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının saklanacak delik aradıklarının altını çizerek, "Sadece son 2 ayda Eren Abluka operasyonlarında neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı. Bu ülkede 40 yıldır ülkemin huzurunu bozan, ülkemi sıkıntıya sokan, bu ülkenin doğu ve güneydoğusunda akşam 16.00'dan sonra kepenklerin kapanmasına, çocuklarımızın orada okula gidememesine vesile olan, insanları ürküten, korkutan PKK'nın geldiği son halin size tekmilini vermek istiyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak görüp bu tekmili size bizim ebedi komutanlarımız olarak vermek istiyorum. Siz buranın gazileri, şehit aileleri, siz bizim ebedi komutanlarımızsınız" şeklinde konuştu.

"Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına düştü"

PKK terör örgütü mensuplarının barındıkları mağaradan çıkamadıklarına dikkati çeken Soylu, "Fare gibi mağaralarda saklanıyorlar. Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına düştü. Eskisi gibi her yerde fink atamıyorlar. Oradan bize hava attıkları Tendürek Dağı'nda bir tek PKK teröristi yok, Tendürek tertemiz. Tekmil veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tek bir terörist kalmayacak"

Karadeniz Bölgesi'nde Mersin'den Hatay'a, Osmaniye'den Gaziantep'e, Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a kadar Amanos Dağları'nda bir tek terörist kalmadığını söyleyen Soylu, "Allah nasip edecek 2023 yılı 29 Ekim, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah izin verecek, kahramanlarımızla beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her taraf tertemiz olacak" dedi.

"Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yaptı"

Savunma sanayiinde gelinen millilik ve yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığını anımsatan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir taraftan özellikle güvenlik güçlerimizin profesyonellik noktasında aldığı mesafeler, ülkemizin her alanda her gün gelişmesi bizi bir adım daha öne geçirmiştir. Düşmanlar ve hainler fırsat kollamaktadır. Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri PKK/PYD'ye 2 milyar dolar kendi bütçelerinden yardım yaptı. Suriye'yi, Irak'ı ve Türkiye içerisinde yapmak istediklerini takip eden bir kardeşiniz olarak, terör örgütünün ABD ve Avrupa tarafından en çok desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduğumuzu söylemek istiyorum. Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, sadece terör örgütünü mağlup etmiyoruz, terör örgütünün aklıyla, psikolojiyle onu mahkum etmeye çalışmıyoruz. Aynı zamanda terör örgütünü destekleyen, güya bize müttefik gibi görünen ABD ve Avrupa'yı da mağlup ediyoruz ve mağlup etmeye de devam edeceğiz."

"HDP'nin Mecliste ne işi var diye sabahtan akşama kadar bu ülkede sitem sesi duyuyorum"

HDP'li eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğunu PKK terör örgütüne götürmek isterken yakalandığını hatırlatan Bakan Soylu, "Gelişmiş veya gelişmemiş olsun dünyanın herhangi ülkesinde eğer böyle bir davranış olsa o siyasi partiye değil siyaset yapma hakkı, siyasi partinin içerisinde olan hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler. O siyasi partinin mensupları gelecekler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturacaklar. Terörle mücadelede elimizden geleni yaptığımız için, siz bizim samimiyetimize inandığınız için karşı karşıya geldiğimizde bugüne kadar ne bir şehit ailesinden ne de bir gaziden en ufak bir sitem sesi bile duymadım. Ama bir tek sitem sesi duyuyorum. Bunların Mecliste ne işi var diye sabahtan akşama kadar bu ülkede sitem sesi duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

KAPAT [X]

"Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir"

2023 seçimleri öncesi HDP'nin Türk siyasetine şantaj yaptığının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. CHP ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, CHP ve diğer bütün siyasi partiler sessiz kalıyor. 'Bizsiz bunu yapamazsınız diyorlar', sessiz kalıyorlar. 'O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız sebebi biziz' diyorlar, sessiz kalıyorlar. Türk siyaseti ABD ve Avrupa'nın esaretinden sonra ilk kez önümüzdeki seçimler için PKK esaretinin altında şu anda inim inim inlemektedir. 2023'e giderken, Cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken tamir edilebilmesi mümkün değildir. TBMM'ye o insanlar adım attığı sürece, o gazi Meclisin ruhu eziyet çekmektedir" şeklinde konuştu.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
ORC Araştırma: Erdoğan'ın oy oranı çıkış trendinde
ORC Araştırma: Erdoğan'ın oy oranı çıkış trendinde
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz
Bakan Bozdağ: Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar
Bakan Bozdağ: Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar
Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement