Faizi artırınca enflasyon düşmedi

Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sponsorlu İçerik
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Emekli intibak bekliyor
Emekli intibak bekliyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Okul servislerinde tarifeli kazık
Okul servislerinde tarifeli kazık
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Faizi artırınca enflasyon düşmedi

Türkiye'nin faizi düşürmek için yaptığı her hamle faiz lobisinin itirazıyla karşılaştı. Yüksek faiz, "düşük enflasyon" için olmazsa olmaz şart ve değiştirilemez ekonomi kuralı olarak sunuldu. Ancak Kovid-19 etkisiyle yükselen enflasyonu düşürmek için faize sarılan ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı. Faizi ne kadar yükseltseler de son 30-40 yılın enflasyonunu yaşıyorlar

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 20 Eylül 2022 07:23
Yazdır
Faizi artırınca enflasyon düşmedi

Türkiye'nin faizi düşürmek için yaptığı her hamle faiz lobisinin itirazıyla karşılaştı. Yüksek faiz, "düşük enflasyon" için olmazsa olmaz şart ve değiştirilemez ekonomi kuralı olarak sunuldu. Ancak Kovid-19 etkisiyle yükselen enflasyonu düşürmek için faiz silahına sarılan ülkeler, umduğunu bulamadı. ABD, Avrupa, İngiltere merkez bankaları başta olmak üzere gelişmiş ve gelişen ülkelerin yaptığı sert faiz artışları, enflasyonu düşürmedi.

ABD ENFLASYONDA 41 YILIN REKORUNU KIRDI

ABD Merkez Bankası Fed; mart ayından bu yana 250 baz puanlık faiz artışı yaptığı halde, ABD'de enflasyon yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed; martta 25 baz puan, mayısta 50 baz puan, haziranda 75 baz puanla faiz artışı yapmıştı. ABD'de enflasyon ağustosta yüzde 8,3'e gerilese de Fed'in bu hafta, 75-100 baz puan arasında bir faiz artışı daha yapması bekleniyor.

AVRUPA'NIN İŞİ ZOR

Benzer bir tablo Avrupa'da da var. Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışına gitti. ECB, temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e yükseltmişti. Bu radikal faiz artışına rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 9,1 ile tarihi zirvede bulunuyor. Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya ile tersleştiği için enerji tedariki konusunda zor günler geçiren Avrupa'yı zor bir kış bekliyor.

RESESYON VE ÇİFT HANELİ ENFLASYON UYARISI

Artan enerji ve gıda fiyatları Almanya'da enflasyonun 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini dün duyurdu.

İNGİLTERE'DE BENZER BİR TABLO VAR

İngiltere Merkez Bankası da Avrupa ve ABD'dekine benzer adımlarla yükselen enflasyonu durdurmaya çalışıyor. Ocak ayında yüzde 5,5 olan İngiltere'deki enflasyon ağustos ayı itibariyle yüzde 9,9'e yükseldi. Faizleri 0,25'ten yüzde 1,75'e çıkaran İngiliz Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği kararla faiz artışını sürdürmesi bekleniyor.

RUSYA DA DÜŞÜRMEKTE ZORLANIYOR

Rusya'da ise savaş durumuna bağlı olarak faiz ve enflasyon arasında daha karmaşık bir bağlantı gözlemleniyor. Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkaran Rusya Merkez Bankası, 26 Mayıs'ta aldığı radikal bir kararla faizi 900 baz puan düşürerek yüzde 20'den yüzde 11'e çekti.

Haziranda politika faizini yüzde 9,5'e, temmuzda yüzde 9'a, ağustosta yüzde 8'e indiren Rusya Merkez Bankası, geçen hafta bir indirime daha giderek gösterge faizini yüzde 7,5'e kadar düşürdü. Ancak Rusya'da enflasyon faiz gibi hızla yükseldiği gibi aşağı inmedi. Ocakta yüzde 8,73 olan enflasyon nisanda yüzde 17,8'e yükseldi. Aradan geçen beş ayda bir miktar gerilese de ülkedeki enflasyon ağustos itibarıyla yüzde 14,3'te bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN ÜLKE ARJANTİN

Arjantin, yüksek enflasyonla mücadele etmek için yılbaşından bu yana 9 kez faiz artışı yaptı. Arjantin Merkez Bankası; politika faizini yüzde 38'den yüzde 75'e yükselttiği halde, enflasyonun yüzde 51'den yüzde 78,5'e çıkmasını engelleyemedi. İlk kez bir ayda iki kez faz artışı yapan Arjantin'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde bulunuyor. Güney Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisine sahip Arjantin'de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 90'lara çıkması öngörülüyor.

TÜRKİYE FAİZ İNDİREREK AYRIŞTI

  • Türkiye'de ise Merkez Bankası, Batı ülkelerinde kabul görmüş politikalarını bir kenara iterek kendine özgü bir politika izlemesiyle dikkat çekiyor. 2021'i yüzde 36 enflasyon ile kapatan Türkiye; düşük faiz ortamında daha fazla yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme politikasını benimsedi. Geçen yılın son dört ayında (eylül-aralık) üst üste aldığı kararlarla faizi yüzde 18'den yüzde 14'e düşüren Merkez Bankası, 7 ay ara verdiği indirim adımlarına Ağustos'ta bir yenisini ekledi ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e çekti. Enflasyon ise geçtiğimiz ocaktaki seviyesi olan yüzde 48,69'dan 80,21'e yükselse de artış hızı iyice azaldı.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta ABD, İngiltere, Japonya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkede merkez bankasının faiz kararı bekleniyor. Bu sene yaklaşık 90 merkez bankası faiz artırımına gitti. Bunların yarısı tek seferde en az 75 baz puanlık artış yaptı. Böylece, 2008'deki finansal krizde uygulanan ucuz para politikasından kararlı bir çıkış oldu. Ancak merkez bankalarının enflasyonu yenmek için faiz indirerek uyguladığı sıkılaşma politikaları bu ülke ekonomilerini durgunluk riski ile karşı karşıya getirdi. Uzmanlar; özellikle küresel merkez bankalarının son attığı adımların dünya ekonomisini durgunluğa ittiğine dikkat çekiyor.

Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz: Çare faizde değil yatırım ve üretimde

Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, arz yönlü enflasyonu hafifletmek için faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg News'e konuşan Stiglitz, faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirterek, "Hatta daha da kötüleştirebilir. Çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor" dedi. Stiglitz, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi. Örnek olarak, ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti. Stiglitz, "Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor" ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

İbrahim Acar

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Brent petrolün varil fiyatı 92,08 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 92,08 dolar
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattının büyük bölümü tamamlandı
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattının büyük bölümü tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Turizmin en doğal hali

Turizmin en doğal hali

? Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl altıncısını düzenlediği Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri ile Bursalılara doğa sporlarıyla dolu bir hafta sonu yaşattı.
Advertisement