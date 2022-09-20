Emekli intibak bekliyor

Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, intibak yasası için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Ergün, "2000 yılı öncesi emekli olanlar için intibak yasası 2012 yılında çıkarılmıştı. 2013'ten itibaren de hizmetine, gün sayısına, ödediği prime göre bu emeklilerin ödemeleri yapılmıştı. 10 yıldır da 2000 yılı sonrasında emekli olanların intibak yasasının çıkması için çaba harcıyoruz. Yasa çıkması için konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştık, 'Bu, Türkiye'nin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez' dediler. Bunun ardından konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdık, orası da 'Bu konu, Meclis'in konusudur, kanun çıkması gerekir' dedi. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için intibak yasası çıkmalı ve hak kaybına uğrayanlar da bu haktan yararlanmalı. Emekliler intibaktan yararlandığında önemli bir katkı alacaklar ve mevcut emekli maaşları yükselecek" dedi.

PROMOSYON DÜŞÜK

Emeklilere 'ek ödeme'nin artırılmasını isteyen Ergün, "Bir ürün alıyoruz yüzde 8, başka bir ürün alıyoruz yüzde 18 KDV ödüyoruz. Yüzde 4 ek ödeme önemini yitirdi. Ek ödeme miktarı yüzde 10'a çıkarılmalı" dedi. Devlet bankalarının ödediği promosyonların da düşük kaldığını ifade eden Ergün, "Özel bankalar promosyon ödemelerini, 3 yıllığına 8 bin liraya kadar çıkardı. Devlet bankaları özel bankalara ayak uydurmalı" diye konuştu.

C. Fırat Aydoğmuş