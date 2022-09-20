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Anestezi altında cinsel saldırı iddiası

Estetik ameliyat olmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin isimli bir kadın, anestezi altındayken erkek bir hemşirenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Şüpheli hemşirenin olay günü istifa ettiği ortaya çıkarken hastane yönetimi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Eylül 2022 10:04
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Anestezi altında cinsel saldırı iddiası

Karolin P. estetik ameliyat olmak için İngiltere'den İstanbul'daki bir özel hastaneye geldi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Şişli'deki özel bir hastanede bıçak altına yatan Karolin P, iddiaya göre anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire F.B'nin istismarına uğradı. Karolin P, soluğu hastane yönetiminde alırken hemşire F.B'nin tacizin yaşandığı günün sabahında istifa etiği ortaya çıktı.

Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen K.P. Şişli'deki bir özel hastaneyle anlaşarak 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı.

ANESTEZİ ALTINDA CİNSEL SALDIRI

Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda F.B. isimli hemşire içeri girdi.

İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

'KAPIYI KİTLEYİP TACİZ DEVAM ETTİ'

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

HEMŞİRE OLAY GÜNÜ İSTİFA ETTİ

Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

Hemşire F.B'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

BİR BAŞKA ERKEK HEMŞİRE DE ODAYA GİRMİŞ

Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

F.B'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

'İSTİFA ŞÜPHE UYANDIRICI'

Hemşire F.G, uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

KAPAT [X]

Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire F.B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.

Dilek Yaman Demir

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