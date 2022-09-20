Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 11:22
Batman-Beşiri kara yolunun Kıra Dağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZR 296 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tekstil işçilerini taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile 10 tekstil işçisi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!