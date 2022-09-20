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Lisan öğrencisi buluşuyla kriminal tarihine geçti

SİVAS Türk lisans öğrencisi parmak izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla kriminal tarihine geçti, aile fertlerinin parmak izlerindeki benzerliği ispatlayan öğrenci bilim literatürüne giren çalışmasına soyadını verip Kriminalistik literatüre ilk kez bir Türk ismini katmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 13:20
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı, bugüne kadar üzerinde çalışılmamış ve imkansız gözle bakılan bir projeye imza attı. Çıngı, büyüteç ve geliştirdiği yazılımla yaptığı çalışmasından dolayı çevresi tarafından falcı olarak adlandırıldı. Araştırmasından vazgeçmeyen Çıngı, aile fertleri arasında parmak izleri üzerinde yaptığı araştırmalarını sürdürdü Araştırmalarının sonucunda parmak izlerinin aile fertleri arasında olan benzerlik oranının yüksek olduğunu ispatladı. Araştırmaları sırasında keşif ettiği açıya kendi soyadını veren Çıngı, Kriminalistik literatüre Türk ismini katmayı başardı.

Aile ferleri arasında parmak izi benzerliği onda 0,7

İnsanların parmak izleriyle yetenekleri arasında bir koalisyon olduğunu tespit eden Hacı İsmail Çıngı, "Bunu analiz edebilen yarı yapay zeka yarı operatör destekli bir programı entegre ettik. Yani çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen proje gerçekleştirdik. Projemizle birlikte çocukların birçok sorunu çözülmüş olacak. Şöyle ki bazı insanlar görerek bazı insanlar duyarak bazı insanlar yaparak yaşayarak kimisi de sembolik olarak öğreniyor fakat kişiler nasıl öğrendiğini keşfettiğinde maalesef eğitim hayatı bitmiş oluyor. Genellikle bu öğrenim otuzlu yaşlar oluyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız 5 yaşındayken kendini bilsin. Velisi de çocuğunu bilsin. Öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha da kaliteli bir hale gelsin. Biz bunları parmak iziyle tespit edebiliyoruz. Biz bu anlamda bir literatür taraması yaptık yaptığımız taramada aile fertlerinin kendi aralarında parmak izi benzeşmesi olanı yani iki farklı insanın aynı parmakta aynı parmak izinin olma olasılığı binde 0,02 iken aile fertleri arasında onda 0,7 çıktı. Bu da parmak izinin kalıtsal boyutu açısından çok ciddi bir veri" ifadelerine yer verdi.

Buluşuna soyadını verdi 'Çıngı açısı'

Kalthoum hattı ile beraber literatüre giren bazı ölçüm değerlerine yeni ölçüm değerleri kattığını belirten Çıngı; "Yani parmak izlerinin açısal değerlerinin aile fertleri arasında aynı parmak izleri sınıfları için benzer olduğunu tespit ettik. Buna kendi soyadımı verdim. 'Çıngı açısı' denilen bir açı türü ürettim. Böylelikle Türk isimli bir uluslararası kriminalistik literatür katmış olduk. Bu şu açıdan önemli parmak izleri kalıtsal tıpkı yeteneklerimizin bir kısmı gibi ve zihin çerçevelerimizin anlaşılması açısından parmak izlerinin kullanılabileceğiyle alakalı bir veri saptamalarımız var. Şöyle ki takımımızda psikolojik danışman hocamız çocuklarımızla ilgili vermiş olduğumuz yetenek gruplarınız analiz ediyor öğrencilere ve velilere nasıl ders çalışabileceğiyle alakalı, bilginin kalıcılığı bilginin çabuk öğrenebilmesi ile alakalı bir yöntem geliştiriyor. Yani biz onlara bir çıktı verip göndermiyoruz. Bir ay sonra arayıp bizim bu verdiğimiz rehberlik hizmetiyle alakalı siz süreçte ne sıkıntılar yaşadınız diyerek süreçte yaşanan sıkıntıları da çözüme dair tekrardan tamamlayıcı rehberlik veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bize falcılık mı yapıyorsun diyenler çok oldu "

Çıngı, "Programımıza dünyanın her yerinden erişim mümkün. Şu an AR-GE bölge çalışmaları devam ettiği için dışarıya hizmet vermiyoruz fakat bu proje şirketleştiğinde dünyanın her yerinden insanlar parmak izleriyle alakalı yeteneklerini saptayabilecek. Bununla alakalı alt yapı çalışmalarımız devam etmekte. Tabi ki bu süreçte bize falcılık mı yapıyorsun diyenler çok oldu fakat bildiğimiz üzere pozitif bilimler gözlem ve deney üzerine yürür biz de bunu yaptık. Pozitif bilimlerin temeline uygun bir adım geliştirdik. İnsanların parmak izlerini bu şekilde gözlemledik ve bunlarla alakalı değerler saptadık" dedi.

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