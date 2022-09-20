FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : TRT
Eklenme : 20 Eylül 2022 13:54
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!