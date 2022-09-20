'Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den alınacağı iddiaları yanlış'

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de yapılması planlanan Ana Konteyner Liman Projesi'nin, Türkiye'nin ihracat kapasitesini yükselteceğini ifade etti.

Mersin'in, Ana Konteyner Limanı için en uygun şehir olarak öne çıktığını dile getiren Kılavuz, projenin, Türkiye ve Doğu Akdeniz'de ana liman lojistik üs olma hedefiyle "bir vizyon projesi" niteliği taşıdığını anlattı.

Ana Konteyner Limanı'nın verimli ve akılcı bir proje olduğunu belirten Kılavuz, projenin Mersin'e kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların özveri ve titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Ana Konteyner Limanı ile ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, ulaştırma ve lojistik ana planı kapsamında çalışmaların devam ettiği bilgisini ilettiğini aktaran Kılavuz, Bakanlığın ayrıca Uluslararası Mersin Konteyner Limanı Projesi kapsamında fiziksel modelleme, kapasite, kaynak değerlendirme ve fizibilite raporu çalışmalarının devam ettiği açıklamasını yaptığını hatırlattı.

Kılavuz, şunları kaydetti:

"Ana Konteyner Limanı Projesi'nin Mersin'den alınacağı ve başka bir şehir için projelendirme çalışmalarının yapılacağı iddiaları yanlış. Bu haksız ve mesnetsiz iddialar kamuoyunu yanlış yönlendiriyor ve siyasi rant devşirmekten başka bir anlam taşımıyor. Bakanlığımızın açıklaması hiçbir şüpheye, tereddüde yer bırakmıyor ama CHP milletvekilleri, özellikle Mersin'deki CHP'liler büyük bir yaygara koparıyor. CHP'lilerin amacı Mersin'de huzursuzluk yaratmak."