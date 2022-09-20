Kimlik kontrolü yapan 2 polisin yaralanmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polisi vuran şüphelilerden 2.'si de yakalanırken, olaya karıştığı belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Eylül 2022 15:56
Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler'in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı.
Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Sürdürülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süresi alındı.Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!