Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor
İstanbul'da belirlenen tarifeye uymayan ve fahiş ücret talep eden bazı taşıma firmaları nedeniyle veliler korsan servislere yöneldi. Ancak korsan taşımacılık öğrenciler için birçok riski barındırıyor. Ailelerin yüksek ücret isteyen servis şirketlerini şikayet etmeleri gerektiği belirtiliyor.
Okulların açılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen öğrenci servisleriyle ilgili fahiş ücret tartışmaları bitmedi.
İstanbul'da bu yıl servis taşımacılığı için belirlenen zam oranı yüzde 19,21 olsa da bazı okul servis firmaları belirlenen bu zam oranının üzerinde fahiş fiyatlar belirledi. Öyle ki bazı ilçelerde bir öğrenci için yıllık 22 bin lira isteyen taşıt firması var.
Fahiş zam yapanların çoğu özel okullarla anlaşan taşıma şirketleri. Bu okullarda başka servis seçeneği olmadığı için veliler korsan servislere yöneliyor.
Ancak korsan servisler, öğrenciler için birçok riski barındırıyor.
Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, "Sağlık raporu, psikoteknik raporu, uyuşturucu ve alkol muayenesi, sabıka kaydı ve ehliyet, GBT'si olmak üzere sürekli bunlar denetlenemiyor." dedi.
Fahiş fiyatla karşılaşan verilerin korsan servise yönelmek yerine, tarifenin üstünde ücret isteyen firmaları tüketici hakem heyetine şikayet etmesi öneriliyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!