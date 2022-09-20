EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek
EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sponsorlu İçerik
Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor
Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına açıklama
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına açıklama
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor etkin pişmanlıktan yararlanmadı
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor etkin pişmanlıktan yararlanmadı
Hastanelik etmeye başlamıştı, Bakanlık korunma rehberi yayımladı
Hastanelik etmeye başlamıştı, Bakanlık korunma rehberi yayımladı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
Kimlik kontrolü yapan 2 polisin yaralanmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Kimlik kontrolü yapan 2 polisin yaralanmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Emekli intibak bekliyor
Emekli intibak bekliyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Okul servislerinde tarifeli kazık
Okul servislerinde tarifeli kazık
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Ana sayfaHaberler Siyasi

EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm aralık ayında çözülecek. Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede tek bir formül üzerinde duruluyor. Detaylar haberimizde.

Kaynak : TRT
Eklenme : 20 Eylül 2022 21:25
Yazdır
EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm aralık ayında çözülecek. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EYT'den faydalanabilmek için asgari prim ve yıl şartının tamamlanmış olması önemli. Peki, eksik primi olanlar ne yapabilir? İşte bazı bilinen yöntemler.

EYT çalışmasının kapsamı ne olacak, detaylar henüz net değil. Tek bir formül üzerinde duruluyor. Yıl ve prim şartlarında düzenleme olup olmayacağı merak konusu.

Eksik primlerin isteğe bağlı sigorta yaptırılarak tamamlanması da söz konusu. Primi eksik olan EYT'liler için bir başka imkan da hizmet tespit davası. Primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar da geriye dönük hizmet tespiti yaptırarak işe giriş tarihlerini geri çekebilirler.

"En geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirilecek"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun en geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirileceğini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu;

EYT dediğimiz kitle 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa işe başlamış olanları kapsıyor. O dönemde kadın 20 yıl, erkek 25 yıl ve 5 bin gün sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı varken, buna bir de yaş şartı eklendi. Kademeli bir sistem getirildi.

Askerlik dönüşü sigortalılık başlangıcı olanlar askerlik süresi kadar sigortalılıklarını geriye götürebiliyorlar yıl bakımından. Bunlar askerlik borçlanması yaparak o prim ödeme gün sayısını ya da sigortalılık süresi bakımından sorun yaşayanların avantajı olabilir. Kadınlar açısından doğum borçlanması mümkün olabilir.

5 soruda EYT sorunu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT konusunu gündemine aldı. Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması bekleniyor.

1- Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

2- 1999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi?

KAPAT [X]

1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.

1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

3- Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor?

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.

Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.

4- EYT'liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi?

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

5- EYT konusunda hükümetin tavrı ne, olası çözüm önerileri neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Bilgin'in bu ifadeleri EYT'lileri umutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor.

Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Soylu: Zulümden kaçan insanlara sırtımızı dönemeyiz
Bakan Soylu: Zulümden kaçan insanlara sırtımızı dönemeyiz
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Kılıçdaroğlu: Ankara'da oturduk, nutuklar attık 'bize oy verin' dedik, sizde vermediniz
Kılıçdaroğlu: Ankara'da oturduk, nutuklar attık 'bize oy verin' dedik, sizde vermediniz
Guterres'ten Türkiye'ye övgü: Tahıl anlaşması dünya için 'umut' ve 'mucize'
Guterres'ten Türkiye'ye övgü: Tahıl anlaşması dünya için 'umut' ve 'mucize'
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap

Bu Habere Tepkiniz

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Lisan öğrencisi buluşuyla kriminal tarihine geçti

Lisan öğrencisi buluşuyla kriminal tarihine geçti

Türk lisans öğrencisi parmak izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla kriminal tarihine geçti, aile fertlerinin parmak izlerindeki benzerliği ispatlayan öğrenci bilim literatürüne giren çalışmasına soyadını verip Kriminalistik literatüre ilk kez bir Türk ismini katmayı başardı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Turizmin en doğal hali

Turizmin en doğal hali

? Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl altıncısını düzenlediği Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri ile Bursalılara doğa sporlarıyla dolu bir hafta sonu yaşattı.
Advertisement