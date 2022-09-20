17 bin müfettiş, aylıklarının düşmesine isyan etti

Aralarında Gümrük, Sağlık, Çevre, Vergi, SGK müfettişlerinin de olduğu 14 dernek ortak bir açıklama yayınlayarak özlük haklarının zaman içinde düşük bırakılmasına tepki gösterdi.

DENETDE tarafından yayımlanan ortak açıklamada, müfettişlerin ek göstergesinin Sayıştay Denetçisi seviyesine, ek denetim tazminatının Adalet Bakanlığı müfettişlerinin gösterge rakamına, ücret ve tazminat göstergelerinin ise Genel Müdür Yardımcıları için belirlenmiş olan seviyeye yükseltilmesini istedi.

İşte 17 bin denetim elemanı adına yapılan ortak açıklama