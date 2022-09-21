6'lı masada ortak aday yok ortak liste var

Ortak adayda kilitlenen 6'lı cephe çözümü konuyu ötelemekte bulurken, gündemlerine aralarında sancılı bir başka konu başlığı olan "ortak listeyi" aldı. Ortak aday için CHP ve İYİ Parti'nin karşılıklı açıklamalarla nabız yokladığı muhalefet masası, 2 Ekim'de ikinci tura hazırlanıyor. Masanın ortakları bir yandan da Cumhur İttifakı'nın nisan ayında yasalaştırdığı ve Meclis'te çoğunluğu elde etme hesaplarını bozan Seçim Yasası değişikliğine çare arıyor.

FORMÜL YENİ KRİZE GEBE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "40 ilde müşterek liste" teklifinin, bu arayışın sonucu olarak geliştirildiği öğrenildi. 41 ilde partilerin kendi listesi ile seçime girmesi, diğer 40 şehir ve 87 seçim çevresinde ise en güçlü parti altında ortak liste oluşturulması planlanıyor. Formülde amacın Meclis'te Cumhur İttifakı'na karşı çoğunluğu sağlamak olduğu bildirilirken, bunun 40 şehirdeki parti teşkilatlarında rahatsızlığı beraberinde getirmesi kaçınılmaz görülüyor.

BEYİN FIRTINASI SÜRÜYOR

Söz konusu plan 6'lı masada 2 Ekim öncesi trafiği de tetikledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in DEVA ve Gelecek Partisi liderleri ile görüşmesi beklenirken, sürpriz tur DEVA'dan geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçen hafta 5 liderden ayrı ayrı görüşme talep ettiği, liderlerin Babacan'a tarih verdiği öğrenildi. Genel merkez binaları dışında yapılan görüşmeler hakkında açıklama yapılmazken, konunun ortak liste olduğu belirtiliyor.

Çay içerken akıllarına gelmiş

6'lı masadaki beyin fırtınası, kurmaylar düzeyinde de sürüyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, ortak liste fikri, bir süre önce birkaç parti yetkilisinin çay içip sohbet ettikleri bir buluşmada ortaya atıldı. Bu formül CHP'liler aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Kılıçdaroğlu da kurmaylarına "konuyu derinlemesine çalışın" talimatı verdi. Konunun, 2 Ekim'de yeni tura başlayacak 6'lı masanın seçim sürecindeki ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Mehmet Güney