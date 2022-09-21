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Bu hatlarda sağlık da var tarih de

"Hatt-ı Müstakim" Sergisi sanatseverlerle buluştu. Hattat Hasan Çelebi rehberliğinde hazırlanan sergide farklı yaş ve mesleklerden 33 sanatçı yer alıyor. Sanatçılar ayet, hadis ve dualardan meslek ve çalışma alanlarına uygun mesajları yeni bir tasarımla sundular.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Eylül 2022 07:59
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Bu hatlarda sağlık da var tarih de

Usta çırak geleneğinin en güzel örneklerinin yer aldığı "Hatt-ı Müstakim" Sergisi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Görsel tasarım olarak şimdiye kadar yapılmayan kompozisyonlardan oluşan sergi, 53 esere ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediyesinin desteklediği sergide 33 sanatçının eserleri ilk kez sergileniyor. Hasan Çelebi rehberliğinde, küratörlüğünü Meycem Ezengin'in yaptığı hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin çalışmaları 1 Ekim'e kadar görülebilecek. Sonrasında eserler Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'de izleyiciyle buluşacak.

TASARIMLAR DA ÖZEL

Baş sanatçı Ahmet Kutluhan, sergideki yazıların nasıl seçildiğinden bahsederek "Hatt-ı Müstakim kelimesini doğru yol anlamında kullanıyoruz. Yolumuz, hocamız Hasan Çelebi'nin yolu. Bu sergi hat sanatına gönül vermiş kişilerin ortaya çıkardığı çalışmalar. Sergi fikri ortaya çıktığında herkes kendi çalışma alanında yazılmamış yazıları bulsun istedik. Gelen önerileri Hasan Çelebi'ye sunduk. Seçtiklerimizle sergiyi son haline getirdik. Görsel tasarım olarak şimdiye kadar kompozisyonu yapılmamış eserleri yaparak, bu sergiyi özel kılmak istedik" dedi.

2021 yılında sergi çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kutluhan, bu süreçte bazı hattatların hayatını kaybettiğini de dile getirdi. Kutluhan,"Talebelerimden Abdullah Arslan'ı koronadan kaybettik. Eserinin Üsküdar Şehit ve Bati Camii'nde sergilenmesini istemişti ve bu isteği gerçekleşti. Eseri emanet alıp, sergimize taşıdık. Hem adını hem de eserini yaşatmak istedik" diye konuştu.

MESLEKLERİYLE İLGİLİ AYETLER

Hüsnühata ilkokuldayken başlayan fizyoterapist Esma Buğur, eserinde mesleğiyle ilgili bir ayet seçmesini şu sözlerle anlatıyor: "Ahmet Kutluhan ile tanışıp hat sanatı eğitimine başladım. Hoca, benim de yer alacağım sergi açmak istediğini ve mesleğimle ilgili bir ayet seçebileceğimi söylemişti. Ben de Bakara Suresi 195. ayeti seçerek, 'Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın' yazısını hatla buluşturdum."

Tarih öğretmeni Bülent Uçkan ise tarihi bir olayı anlatan İbrahim Suresi 35. ayeti belirlemiş. "Ayetin anlamı: İbrahim şöyle dua etti, 'Rabbim bu şehri güvenli kıl'. Burada konu olan Mekke'nin güvenli kılınması, ben Mekke ile İstanbul, hatta Türkiye'yi özdeşleştirmek istedim. Günümüzde buna çok ihtiyacımız olduğunu da düşününce Ahmet hocamın da olurunu alarak bu ayeti yazdım."

Hayalim Kur'an-ı Kerim yazmak

Üsküdar Belediyesi'nde çalışan ve on yıldır hat sanatıyla ilgilenen Elif Yazıcı, "Sergideki sanatçıların çoğu farklı meslek grubunda çalışıyor. En genç talebemiz 24 yaşında. Aramızda öğretmen, doktor ve köfteci gibi birçok meslekten sanatçı arkadaşımız var. En büyük isteğim ise Kur'an-ı Kerim yazmak" dedi. "Hat sanatı gönül sanatıdır" diyen köfte zincirleri sahibi Yunus Bayram, sanata yeteneği olduğunu 16 yaşında fark etmiş. Bayram, "Bugüne kadar otuzdan fazla eser verdim. Gençler kendilerine bir sanat alanı bulsunlar ve bu konuda kendilerini eğitsinler isterim" dedi.

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