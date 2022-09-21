Davutoğlu'ndan bürokratlara gözdağı

Katıldığı bir televizyon programında bürokratlara seslenen Davutoğlu "Pazar seçim oldu, pazartesi o koltukta ben otursam hangi kadroların hesap vermesi gerektiğinin çetelesi elimizdedir. Kimse bu konuda sıfırdan bir şeye başlıyoruz kanaatine sahip olmasın. O resim elimizde. Buradan bürokratlara sesleniyorum; işini yapanları da biliyoruz, yolsuzluklara bulananları da. Veya korkusundan yanlış iş yapmayıp hem de olumlu iş yapmayanları da biliyoruz. Vazifeyi ihmal dışında yasanın dışına çıkmış olanlar kesinlikle cezalandırılacak. O kadroların hepsinin karnesi elimizde" dedi. Davutoğlu'nun tehditvari bu sözleri büyük tepki çekerken, bir süredir konuşulan, 'bürokratların tek tek fişlendiği' yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

BABACAN'DAN 'GEÇİŞ SÜRECİ' GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan, altılı masada görüşme trafiği hızlandı. Geçtiğimiz hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşmenin DEVA Partisinin geçiş süreciyle ilgili hazırladığı planın taslak halinin liderlere sunulması amacını taşıdığı öğrenildi. Babacan'ın gelecek günlerde diğer liderleri de ziyaret etmesi bekleniyor.