Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor

Hükümetin dar gelirliler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik attığı ve önümüzdeki süreçle ilgili planlamalarının, kamuoyuna duyurulmasından önce CHP tarafından sahiplenilmesi, kamudaki köstebek bürokrat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silinmesi, icralık borçların tahsilinden vazgeçilmesi, araç alımında ÖTV indirim yapılması planı ve gençlerin bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi indirimi yapılması gibi yeni projeler, hükümetten önce CHP tarafından açıklanarak sahiplenildi. Hükümet, diğer bazı projeleri de olgunlaştırıp kamuoyuna duyurmadan önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi.

BÜROKRATLAR UYARILDI

Edinilen bilgilere göre her bakanlık kendi çalışmasını büyük bir gizlilik içinde yürütmesine rağmen, sızmaların önüne geçemedi. Bunun üzerine bakanlıklar bünyesinde bilgilerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik araştırmaların yapıldı ve köstebekler tespit edildi. Bu kişilerin halen 'kızak kadrolar' olarak bilinen ve havuzda bekleyen bazı eski bürokratlar olduğu belirtildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 'Halen aktif görevde bulunan' bürokratlardan bir sızıntı olduğu tespit edilemedi. Bilgi sızdırdığı tespit edilen eski bürokratlardan bazılarının 'Müşavir' kadrolarında görev yaptıkları, bir aktif görevleri bulunmadığı öğrenildi. Bu kişilerle ilgili herhangi bir yasal bir işlem ise yapılamıyor. Bilgi sızdırılan bakanlıklardaki kaynaklar, "Kanun gereği devlet sırrı niteliğinde olmayan bilgi sızdırılmadıkça bir işlem yapılamaz. Çakılı kadroda görev yapıyorlar. İşten atamazsın, ceza veremezsin" dedi.

Bakanlıklardaki aktif bürokratlar ise bundan sonraki çalışmalarla ilgili olarak bilgi sızmaması için, 'Dikkatli olmaları' konusunda uyarıldı. Çalışmaların daha dar bir kadro ile ve titiz bir şekilde yürütülmesi istendi.

BOZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Köstebeklerim var. Hükümetin içinde bürokratlar bize bilgi aktarıyorlar' sözlerine tepki göstermişti. Bozdağ şu ifadeleri kullanmıştı: Hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri, ürettiği eserleri, aldığı kararları kimi bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalıyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar. O da hırsızlık ürününü satın alıyor oradan siyasi kazanç hesabıyla bunu Türkiye'ye servis ediyor. Siyaseten bile olsa hırsızlık malını satmak, siyasi kazanç elde etmek ahlaki mi? Bunun adı kapkaç siyasetidir. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'ye kapkaç siyaseti anlayışını da böylelikle kazandırmış oldu. Bürokrasi içerisindeki taraftarları oradan projeyi kapıp kaçırıyorlar, bu da kapıp kaçırılan projeleri öz malı gibiymiş gibi satıyor.