Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid'i kabul etti
BM Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 08:31
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan dana sonra da Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!