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Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 09:30
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Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Gelen bilgilere göre, Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı. Putin seferberlik ilanıyla gönüllülere Donbas'ta savaşabilmeleri için imkan sağlanacağını da belirtti.

Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Bunun üzerine uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi.

Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

'Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz. Batı Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor. Ukrayna kalkını ölüme göndermeye çalıştılar. Batı bize nükleer şantaj yapmaya çalıştı. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil.

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ilerleyen zamanlarda silah üretimini artıracaklarını aktardı.

KISMİ SEFERBERLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Vladimir Putin, kısmı seferberlikle kimlerin askere alınacağını da söyledi. Putin "Sadece şu an yedek statüsündeki, daha önce silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş, belli askeri özelliklere ve deneyime sahip kişiler zorunlu askerlik kapsamında olacak" dedi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAK ZAYİATI BELLİ OLDU

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Batılı komutanlar Kiev'de, operasyonları yürütüyorlar. Seferberlik kapsamında 300 bin yedek asker göreve çağrılacak. Bizim büyük kaynaklarımız var, 25 milyon kişi. Seferberlik için çağrılanlara cepheye gönderilmeden askeri eğitim verilecek. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda şimdiye kadarki kayıp sayımız 5.937" açıklamasını yaptı.

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