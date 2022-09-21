Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Kovid-19 salgınında varyant' açıklaması

Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
TOKİ'den indirim kampanyası
TOKİ'den indirim kampanyası
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya soruşturma
Polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya soruşturma
EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek
EYT sorununda düğüm aralık ayında çözülecek
Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor
Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına açıklama
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına açıklama
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda seslendi: Yeni Aylan bebekler olmasın
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor etkin pişmanlıktan yararlanmadı
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor etkin pişmanlıktan yararlanmadı
Hastanelik etmeye başlamıştı, Bakanlık korunma rehberi yayımladı
Hastanelik etmeye başlamıştı, Bakanlık korunma rehberi yayımladı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
EPDK'den Kılıçdaroğlu'nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Kovid-19 salgınında varyant' açıklaması

"Son aylarda yeni bir varyant söz konusu değil. DSÖ'nün de bildirdiği gibi, bu umut vadeden bir durum. Salgının sonuna yaklaşma ihtimalimiz söz konusu, beklentilerimiz ve umudumuz da bu yönde"- "Hastaneye ve özellikle polikliniklere başvuran hasta sayılarında anlamlı ölçüde azalma oldu. Buna paralel yoğun bakım ve hastane yatışları da azaldı. Hastanemizde de yüzde 35-40 civarında bir azalış var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 11:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, daha önce Kovid-19'un pik yaptığı her dönem yeni bir varyantla mücadele edildiğini anımsatarak, "Son aylarda yeni bir varyant söz konusu değil." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının seyri ve vaka sayılarındaki azalma eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı, 5-11 Eylül aralığına ait haftalık Kovid-19 verilerinde vaka sayısının 22 bin 441, vefat sayısının 89, iyileşen sayısının ise 25 bin 143 olarak kayda geçtiğine işaret eden Turan, "Ağustos başında vaka sayılarında ciddi bir artış olmuştu, bu bayram sonrasının bir yansımasıydı. Fakat bugüne geldiğimizde hastaneye ve özellikle polikliniklere başvuran hasta sayılarında anlamlı ölçüde azalma oldu. Buna paralel, yoğun bakım ve hastane yatışları da azaldı. Hastanemiz özelinde yüzde 35-40 civarında bir azalış söz konusu." diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesindeki Kovid-19 yoğun bakım servis sayılarının da azaltıldığını anlatan Turan, "Şu anda her biri 24 yataklı 2 Kovid-19 yoğun bakımımız var. Bu alanlarda ihtiyaç duyan hastalarımıza hizmet veriyoruz. Hastanemizde vaka sayılarına göre çok aktif ve aksiyon alır halde çalışıyoruz. İhtiyacın olduğu durumlarda artırıp, ihtiyaç azaldığında diğer hastalıklara hizmet edebilmek için azaltıyoruz." bilgisini paylaştı.

- "Vaka sayıları artık pik dönemlerinde daha yavaş artıyor"

Turan, aşılamanın etkisiyle Kovid-19 pik dönemlerindeki vaka sayılarının, biraz daha yavaş arttığına ve belli bir doygunluk noktasına ulaştıktan sonra tekrar azalmaya geçtiğine dikkati çekerek, "Vaka sayılarındaki düşüşü, aslında biraz buna, aşılı olmaya ve pik döneminin ardından vaka sayılarının belli bir doygunluğa ulaşıp azalmasına bağlıyoruz. Kovid-19 vaka sayıları şu an azalış trendinde ve bu devam ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, buna karşılık, kış mevsimine giriş ve okulların açılmasıyla kasım ayına doğru vaka sayılarında bir miktar artış yaşanma ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

- "Son aylarda yeni bir varyantı görmedik"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin, "Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceği"ne ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Turan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugüne kadar Kovid-19'un her pik döneminde başka bir varyantla mücadele ettik. Virüs daha fazla bulaşabilmek, hastalık yapabilmek adına sürekli kendini değiştiriyordu. Son aylarda ise sık, yeni bir varyant söz konusu değil. DSÖ'nün de bildirdiği gibi, varyantların ortaya çıkmaması bizim için umut vaat eden bir durum. Salgının sonuna yaklaşma ihtimalimiz söz konusu, beklentilerimiz ve umudumuz da bu yönde. Çünkü yeni bir varyantı henüz görmedik."

- "Bireysel önlemler, mevsimsel grip açısından da koruyucu"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Turan, bireysel önlemlerin, Kovid-19'un sadece pik dönemlerinde değil, genel olarak yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sadece Kovid-19 için değil, diğer mevsimsel grip etkenleri açısından da bireysel önlemler ön planda tutulmalı." diyen Turan, kış aylarında, Kovid-19 harici diğer viral enfeksiyonların arttığına işaret etti.

Turan, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Semptomu olan kişilerin bireysel önlemlere biraz daha özen göstermesi gerekir. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, halsizlik gibi belirtileri hissedenler, diğer insanlardan izole olarak, maske takarak çevresindeki kişileri de korumuş olacak. Aynı şekilde semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi, eğer okula gitme zorunluluğu söz konusuysa da maskeye dikkat ederek göndermek uygun olacaktır. Bu önlem bulaşı azaltır. Bireysel önlemler, pandemin ardından viral enfeksiyonlarla mücadelenin öğrenilmesi açısından da önemli."

- İleri yaştaki kişiler için "hatırlatma dozu" uyarısı

Kovid-19 aşılarının, vücudun bağışıklık sistemini enfeksiyona karşı güçlendirdiğini anlatan Turan, farklı varyantlar çıksa da hastalığı ağır geçirme açısından aşıların halen koruyucu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Turan, özellikle ileri yaştaki kişilerin mutlaka aşılarını tamamlamaya ve hatırlatma dozlarını olmaya dikkat etmesinin önem taşıdığını söyledi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi
İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Kahramanmaraş'taki arkeolojik kazılarda kadın iskeleti bulundu
Kahramanmaraş'taki arkeolojik kazılarda kadın iskeleti bulundu
Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti
Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti
Bu hatlarda sağlık da var tarih de
Bu hatlarda sağlık da var tarih de

Bu Habere Tepkiniz

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor

Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor

Yeni köprü ve kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Acemler?den Yunuseli?ye bağlantıyı sağlayacak Fuat Kuşçuoğlu köprüsünün yapımı için düğmeye bastı.